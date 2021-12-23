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重庆市南川区隆化六小学生打破两项吉尼斯世界纪录

2021年12月23日16:41 | 来源：环球网
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原标题：5.706秒！重庆市南川区隆化六小学生打破两项吉尼斯世界纪录

12月18日，经吉尼斯世界纪录官方认证，重庆市南川区隆化第六小学校学生同时打破了“最快时间解4x4数字华容道”“1分钟内解最多的4X4数字华容道（25人一组）”两项吉尼斯世界纪录称号。

获得吉尼斯世界纪录荣誉的学生们，均来自隆化六小五年级九班，年龄在11岁左右。在挑战“最快时间解4 x 4数字华容道”时，学生以5.706秒的成绩创造了新的吉尼斯世界纪录称号，而原纪录最快用时为7.08秒。

在“1分钟内解最多的4X4数字华容道（25人一组）”的挑战中，现场氛围异常紧张，在吉尼斯世界纪录官方认证官吴晓红和多名专家的见证下，学生们神情专注，并快速拨动数字块。在一分钟内，25名学生一共解开了131副4×4数字华容道，获得了一项新的吉尼斯世界纪录荣誉。

吉尼斯世界纪录（Guinness World Records）起源于英国，是具有66年历史的全球纪录认证权威机构。吉尼斯世界纪录官方认证官吴晓红表示：“隆化六小学生们此次挑战的4X4数字华容道项目，难度较高。”挑战中学生们所用到的4×4数字华容道，需事先由专家按照纪录规则打乱40步以上，挑战者要在无穷多的解法中，找到最快的方法，将这些乱序的数字还原成1—15顺序排列的初始状态。

俗话说“台上一分钟，台下十年功”。隆化六小学生们能够挑战成功，绝不是天赋异禀这么简单！事实上，学生们从小学一年级就开始接触这些益智游戏，并进行了长期练习。隆化六小校长李成中表示，小学教育，不仅要教会孩子们课本上的知识，还要培养他们丰富的兴趣爱好，这样才能促进孩子身心健康发展。学校坚持树立全面的教学质量观，将促进学生的全面发展作为出发点和落脚点，致力于实现学生的德、智、体、美、劳全面发展。

据了解，隆化六小五年级九班五年来一直学风浓、班风正，而且人才辈出，主持、朗诵、唱歌、跳舞、书法、体育都不在话下，学科成绩非常优秀。长期以来，隆化六小在教学方面都非常注重因材施教，提质增效，打造高效课堂。将德、智、体、音、美、劳等教育内容合理融入教学，促进学生综合素质发展，并创建了一套独具特色的教学模式。学校针对不同年级的学生，打造“一班一品”特色班级建设，先后引入数字华容道、鲁班锁、象棋、魔方等益智课程。

重庆市南川区教委副主任罗程表示，2014年以来，南川区与教育部课程教材发展中心共建课改实验区，全区学校致力于“国家课程校本化，校本课程特色化”建设，极大提升了学校课程领导力。隆化六小作为南川课改实验学校，所展示的数字华容道校本课程，正是南川教育人的课改成果最美展示。

(责编：曹淼、李源)

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