李雪

原标题：首届西丽湖论坛将在深圳举办——“创新·可持续发展”

12月27至28日，由科技部、深圳市人民政府联合主办的首届西丽湖论坛将在深圳市南山区西丽湖国际科教城区内举办，致力于打造一场具有前瞻性、高格调、综合性的论坛。

2020年10月，习近平总书记在深圳经济特区成立40周年庆祝大会上强调，“要坚定不移实施创新驱动发展战略，培育新动能，提升新势能，建设具有全球影响力的科技和产业创新高地。”2020年12月，科技部、教育部、广东省人民政府联合出台专项文件，提出将西丽湖国际科教城打造成为“国家实验室创新生态样板”，并明确要求举办西丽湖论坛，打造国际化创新论坛品牌。“西丽湖论坛”应运而生。

首届西丽湖论坛，由科技部、深圳市人民政府联合主办，以“创新·可持续发展”为主题，以“产业链、创新链、人才链、教育链”四链统筹为主线，以构筑“科技、教育、产业、金融”紧密融合的创新体系和鹏城实验室创新生态样板为目标，致力于打造原创科学思想与科技成果的发布与交流平台、前沿科技产业的发现孕育与展示平台、大湾区协同创新生态的共建共治平台、与全球主要科技创新中心城市的对接联动平台。

本次论坛设置一个主论坛和四个分论坛，主论坛将围绕党和国家重大决策部署，聚焦服务粤港澳大湾区和社会主义先行示范区建设，探索前沿科技创新应用，西丽湖论坛将集聚政府官员、专家学者、行业领袖及科技创新生态圈核心资源共同交流研讨，为西丽湖国际科教城的建设献智献策，探讨西丽湖国际科教城发展未来，助推打造粤港澳大湾区的“智核”。四个分论坛将围绕“绿色科技发展论坛”“世界大学校长论坛”“大湾区创新生态论坛”“科技金融论坛”四大主题展开更深度交流。科技部、广东省人民政府、香港特别行政区政府等相关领导，诺贝尔奖、图灵奖相关获奖专家、院士等将通过线上下多种形式致辞和高峰对话。

据悉，西丽湖国际科教城作为粤港澳大湾区和深圳社会主义先行示范区建设的重要引擎和示范载体，是部省市共建的重大创新平台。高标准规划建设西丽湖国际科教城对于高质量推进粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区的“双区”建设、探索新型举国体制的深圳路径具有重要意义。

(责编：申佳平、陈键)