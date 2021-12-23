人民网记者 车柯蒙

近日，各地税务部门发布通告，呼吁尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等，抓紧对照税法及有关通知要求进行自查，并于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题。

今年9月，国家税务总局办公厅印发有关通知后，许多明星艺人、网络主播纳税人主动联系税务部门进行了自查补税。距2021年底还有不到十天时间，此时税务部门“喊话”明星艺人、网络主播，释放出三重信号。

一是税法权威不容挑衅。

《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定，对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。

今年以来，公众人物因偷逃税款被罚消息频出：今年4月，上海市税务局第一稽查局对郑爽追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元；11月，杭州市税务局稽查局对朱宸慧追缴税款、加收滞纳金并拟处1倍罚款共计6555.31万元，对林珊珊追缴税款、加收滞纳金并拟处1倍罚款共计2767.25万元；12月，薇娅被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计13.41亿元。

流量面前，税法不会打折，处罚力度之大彰显了税法的公正和权威。

随着我国税收监管力度不断加大，任何心存侥幸的偷逃税行为，都将被依法严惩。各地发布的通告中明确，对仍拒不自查自纠或者自查自纠不彻底的，税务部门将依法依规严肃处理。

税法权威不容挑衅，明星艺人、网络主播等社会公众人物应该珍惜机会，积极自查整改，自觉补缴税款和滞纳金。

二是以“包容审慎”护航新业态发展。

近年来，我国新兴业态高速发展，成为经济发展的动力源泉，为支持新业态高质量发展，国家推出多项优惠政策。

然而，政策红利不能成为随意钻的空子，直播行业更不是税收的“灰色地带”。

各地方发布的通告中指出，一直以来，税务部门坚持依法依规，持续加强税收服务和监管工作。对个别存在涉嫌重大偷逃税问题，且经提醒、督促、警告后仍拒不配合整改的，税务部门依法开展税务稽查，选择部分情节严重的重点案件进行了公开曝光。

税务部门切实加强对新经济新业态的税收监管和规范，充分发挥税收大数据作用，查处多起偷逃税案件，并对重大案件进行曝光，有助于营造更加公平且有秩序的竞争环境，以“包容审慎”护航新业态健康发展。

三是公众人物应带头遵规守法。

此次的通告中，税务部门“喊话”的对象，是明星艺人、网络主播纳税人。

依法纳税是每一个公民应尽的义务，社会公众人物更要严格遵守税法规定。公众人物享有高薪酬、高知名度、高关注度，拥有庞大粉丝群体，享有很多社会公共资源。

欲戴王冠，必承其重。

根据“权责利对等”原则，明星艺人、网络主播等社会公众人物在享受发展红利的同时，应该带头遵规守法，发挥正面示范作用。

截至记者发稿，多地税务部门均已发布通告，敦促艺人、主播抓紧自查，年底前纠正涉税问题，更是警示其他社会公众人物不要重蹈覆辙，要自觉依法纳税，提升税法遵从度。

(责编：孙红丽、吕骞)