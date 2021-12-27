中国遥感卫星地面站成功接收资源一号02E卫星数据
2021年12月27日21:11 | 来源：新华网
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新华社北京12月27日电（记者张泉）记者从中科院空天信息创新研究院获悉，该院下属的中国遥感卫星地面站27日成功接收资源一号02E卫星（5米光学卫星02星）数据。这是资源一号02E卫星在发射后首次下行观测数据，接收到的数据均处理正常。
27日10时37分和12时18分，中国遥感卫星地面站密云站先后成功跟踪、接收到资源一号02E卫星下行数据。接收任务时长分别为9分01秒和5分05秒，完成总计159GB数据的实时接收、记录、传输。
资源一号02E卫星于2021年12月26日在太原卫星发射中心成功发射，该星将与2019年9月发射升空的资源一号02D卫星组网运行，主要服务于减灾、环保、住建、交通等行业领域。
据悉，中国遥感卫星地面站2021年新增对5颗我国陆地观测和科学卫星数据的接收任务，新增卫星数据接收任务首轨数据接收成功率达到100%。
(责编：郝江震、袁勃)
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