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普惠小微贷款余额达18.9万亿元

2021年12月28日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月27日电  （记者吴秋余）2021年，人民银行坚持实施稳健的货币政策，全力支持助企纾困，创新推动绿色发展，有效防控金融风险，持续深化金融改革开放，金融服务实体经济质效进一步提升。截至11月末，全国普惠小微贷款余额18.9万亿元，同比增长26.4%，制造业中长期贷款余额同比增长33.8%，重点领域、国家重大区域发展战略的金融支持力度进一步加大。

　　今年以来，人民银行综合运用多种货币政策工具，保持流动性总量合理充裕、长中短期供求平衡。广义货币（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。人民币汇率在复杂环境下保持了合理均衡水平上的基本稳定。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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