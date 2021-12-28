本报北京12月27日电 （记者王俊岭）记者从中国银保监会了解到，1—10月，保险业累计实现保费收入3.91万亿元，同比增长3.2%；提供保险金额9411.43万亿元，同比增长29.26%；各项赔款与给付支出1.27万亿元，同比增长16.52%。保险保障功能更加充分发挥，人民群众获得感大大提升。

加强满足人民群众医疗卫生需求的健康险风险保障。1—10月，健康险赔款与给付支出3397.19亿元，同比增长54.25%。

满足人民群众养老需求的养老保险加快发展。自今年6月1日起，在浙江省和重庆市启动专属商业养老保险试点，鼓励试点保险公司开发针对新产业、新业态从业人员和各种灵活就业人员的专属商业养老保险产品。截至10月底，专属商业养老保险累计保费收入约2亿元，承保人数超过1.7万人，其中网约车司机约5600人。

重大灾害事故保险理赔助力灾后恢复重建。今年以来，银保监会积极组织保险行业做好云南青海地震、河南强降雨、湖北十堰燃气爆炸、贵州牂牁河翻船等重大灾害事故处置。截至12月1日，河南“7·20”强降雨事件保险业已赔付案件50.1万件，支付赔款97.04亿元，整体件数结案率已达94.7%。

车险综合改革使消费者保费支出明显降低。截至今年10月底，车辆平均所缴保费为2762元，较改革前降低21%，87%的消费者保费支出下降。

相关领域财产保险发展为老百姓提供更充分的风险保障。1—10月，农业保险累计实现保费收入879.07亿元，为农业生产提供风险保障4.07万亿元。截至10月底，地震保险共同体累计为全国1580.14万次户居民提供6195.76亿元巨灾风险保障，累计支付赔款7037.61万元。

银保监会表示，将持续引导保险业回归保障本源，加快转变发展方式，提供满足人民需要、多层次、广覆盖的保险保障，不断提升服务实体经济、服务民生保障质效，增强人民群众获得感。

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