本报北京12月27日电 （记者邱海峰）由国务院国有资产监督管理委员会主办、中国建筑和中国社会责任百人论坛承办的“命运共同体，责任共担当——《中央企业海外社会责任蓝皮书（2021）》发布会”日前在京举行。会上，国务院国资委、中国社科院发布的蓝皮书显示，中央企业在不断拓展国际业务、提升国际化水平的同时，持续加强海外履责，在积极助力全球抗疫、高水平参与共建“一带一路”、大力支持全球减贫事业等方面成效显著。

蓝皮书显示，截至2021年6月，82%的中央企业向境外员工和所在社区开展自我防护、疫苗接种宣讲；76%的中央企业向东道国提供新冠疫苗、口罩、防护服等防疫物资以及协助合作伙伴、产业链、项目所在地社区开展防疫管理。85%的中央企业通过向海外经营相关方提供技术咨询服务及人员交流对东道国进行技术帮扶，对海外经营方进行技术援助（如无偿培训、传授技术等）的中央企业占比为66%。中央企业均已对当地员工进行培训，65%的中央企业将中国国内培训师送到海外项目部对当地员工进行培训，60%的中央企业通过聘请当地专业机构或培训师对员工进行培训。

据悉，国务院国资委从2018年起开展中央企业海外社会责任年度课题研究，连续4年编制发布蓝皮书。今年的蓝皮书还收录了53个优秀海外履责案例。

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