本报记者 齐志明 李心萍 范昊天 张腾扬

“十四五”开局之年，我国快递物流不断跑出加速度。12月8日，国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，我国快递年业务量首次超过1000亿件，标志着我国邮政快递业发展又迈上了一个新的台阶。今年，我国快递业务量突破500亿件用时仅为185天，而实现这个数据在2020年是200多天，在2018年是360天。

习近平总书记指出：“物流业一头连着生产、一头连着消费，在市场经济中的地位越来越凸显。要加快物流标准化信息化建设，提高流通效率，推动物流业健康发展。”

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“加强邮政设施建设，实施快递‘进村进厂出海’工程”“建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系”。

——快递“进村”加速推进，我国寄递服务体系覆盖范围大幅拓展，服务能力持续提升。

为解决快递进村运营成本高等问题，江苏省苏州市推动快递公司携手公交，让快递包裹搭乘公交车进村。目前苏州已开通8条公交示范邮路，沿途设置11个农村快递服务站，日均向农村地区运送快递500多件。

据悉，目前我国农村100%的建制村实现直接通邮，98%的乡镇有了快递网点，建制村快递服务通达率持续提升。比如，河北省平泉市邮政快递企业以多种合作方式在行政村设立快递驿站，全市238个行政村全部建立快递驿站，实现快递进村全覆盖。交通运输部以交通运输与邮政快递融合发展为载体，积极推广农村物流服务品牌，不断提升农村物流服务质量。截至目前，全国已经推广了60个农村物流服务品牌，建成了864个客货邮融合站点，开通了661条客货邮合作线路。

国家邮政局副局长陈凯介绍，今年以来，邮政快递业深入实施进村、进厂、出海的“两进一出”工程，寄递服务体系覆盖范围得到大幅拓展，干线的衔接日趋高效顺畅，末端的服务持续创新多元，国际邮件快件进出境的通道更加便捷和畅通。

上半年，农村快递业务量增速比城市高10个百分点以上，农村地区已成为行业发展新的增长点。借助高效的物流支持，今年前三季度，我国跨境电商进出口增长20.1%。

——政策红利持续释放，“放管服”改革不断深化，助力快递物流企业轻装上阵、活力迸发。

走进位于湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇津洋口村的发货仓库，只见运输车辆进进出出，工人们忙着将脐橙、香菇、木耳等产品打包、装车，运往各地……“依托百誉公司搭建的平台，每月运费从几千元降到500元，发货速度也提高了近1倍。”宜昌清江肴生态农业有限公司董事长田江海说。

长阳县地处鄂西武陵山区，过去交通不便，物流成本较高。宜昌市物流业发展中心结合长阳县域物流发展实际，引导宜昌百誉智慧物流有限公司通过“电商平台+物流”搭建县乡村三级物流体系。“市里为我们争取到省级农村物流建设奖补资金。推动农货出山，我们干劲更大了！”百誉物流公司相关负责人说。

国家发改委、工信部等部门联合发布《关于做好2021年降成本重点工作的通知》，明确提出“推进物流降本增效”，要求取消或降低部分公路民航港口收费、持续降低铁路货运成本、完善交通物流基础设施、优化运输结构。各地各部门进一步落实减税降费、松绑减负等政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化快递物流企业的发展环境。

中国物流与采购联合会发布的数据显示，今年以来，我国快递物流市场持续运行在较好区间。11月份，中国快递物流指数为99.8%。

——加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，引导企业创新流通业态和商业模式，推动电商升级发展。

“海鲜讲究鲜活度，我使用闪送，第一时间就能送到顾客家中。”杨玉斌在北京西五环边上的锦绣大地物流港经营一家海鲜店，中秋、国庆假期，海鲜需求量大增，9月份闪送订单超过5600单。

“随着人们消费升级步伐加快，消费者对配送时效的要求不断提升。”闪送联合创始人于红建说，通过强化数字化处理能力，提高生鲜商品配送时效，既能让消费者在最短时间内享受到美味的新鲜产品，也能为农户带来更多收益。

吉林乾安县依托“镇村公交+物流配送”系统，推动当地农副产品电商蓬勃发展，年发货量超过260万件，产值超过5000万元；黑龙江省穆棱市积极打造“交邮融合”农村物流服务品牌，加快资源整合利用，盘活多处乡村闲置资源……今年5月，财政部、商务部、国家乡村振兴局下发《关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》，要求“推动农村流通设施和服务融入现代流通体系”。6月，商务部等17部门印发《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》，提出“创新流通业态和模式”“支持邮政、快递、物流、商贸流通等企业开展市场化合作”。

各地各部门引导物流、快递、商贸流通等企业下沉渠道和服务，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，推动电商升级发展，网络零售继续保持较快增长。国家统计局数据显示，今年1至11月，全国网上零售额118749亿元，同比增长15.4%。其中，实物商品网上零售额98056亿元，增长13.2%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)