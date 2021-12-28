本报记者 魏哲哲

记者从司法部了解到，随着全面依法治国的深入推进，我国公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设快速推进、深度融合，服务的公益性、普惠性、便捷度不断提升。中国法律服务网、各省级法律服务网全面建成，覆盖城乡的公共法律服务网络基本形成。截至目前，我国共建成省、市、县、乡、村五级公共法律服务实体平台57万个，每年提供法律咨询、法律援助等各类服务1800多万件次；“12348”公共法律服务热线设座席近2000个。

提供高效便捷的公共法律服务，增强人民群众获得感。

据统计，中国法律服务网自2018年上线运行以来，已累计访问14亿人次，法律咨询3900多万人次，在线办事790多万件，成为老百姓身边免费的法律顾问；“12348”公共法律服务热线接听数量迅速增长，今年预计突破1200万。

司法部相关负责人表示，如今，只需要通过电话、网络等途径就能随时随地获得免费的法律服务。

切实解决人民群众的急难愁盼问题，推动基层依法治理。

当前，“一村（居）一法律顾问”工作不断推进，打通了公共法律服务普惠群众的“最后一公里”。截至目前，全国有54万多名律师，每年办理各类法律事务超过1100万件；全国64万多个村、社区配备法律顾问，基本实现了村（居）法律顾问工作全覆盖。

推进基本公共法律服务均衡发展，维护困难群众合法权益。

实现农民工欠薪问题“一网通办”，持续开展“1+1”中国法律援助志愿者行动，维护妇女、儿童合法权益……公共法律服务着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，使困难群众可以平等享有获得法律服务的机会，切实感受到社会的公平正义。

目前，全国依托司法所、群团组织等设立法律援助工作站近7万余个，极大方便了人民群众法律咨询和申请法律援助。党的十八大以来，全国法律援助机构共组织办理法律援助案件1289万余件，提供法律咨询6540万余人次，受援人1376万余人次。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)