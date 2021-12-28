人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国建成五级公共法律服务实体平台57万个（新数据 新看点）

本报记者  魏哲哲
2021年12月28日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　记者从司法部了解到，随着全面依法治国的深入推进，我国公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设快速推进、深度融合，服务的公益性、普惠性、便捷度不断提升。中国法律服务网、各省级法律服务网全面建成，覆盖城乡的公共法律服务网络基本形成。截至目前，我国共建成省、市、县、乡、村五级公共法律服务实体平台57万个，每年提供法律咨询、法律援助等各类服务1800多万件次；“12348”公共法律服务热线设座席近2000个。

　　提供高效便捷的公共法律服务，增强人民群众获得感。

　　据统计，中国法律服务网自2018年上线运行以来，已累计访问14亿人次，法律咨询3900多万人次，在线办事790多万件，成为老百姓身边免费的法律顾问；“12348”公共法律服务热线接听数量迅速增长，今年预计突破1200万。

　　司法部相关负责人表示，如今，只需要通过电话、网络等途径就能随时随地获得免费的法律服务。

　　切实解决人民群众的急难愁盼问题，推动基层依法治理。

　　当前，“一村（居）一法律顾问”工作不断推进，打通了公共法律服务普惠群众的“最后一公里”。截至目前，全国有54万多名律师，每年办理各类法律事务超过1100万件；全国64万多个村、社区配备法律顾问，基本实现了村（居）法律顾问工作全覆盖。

　　推进基本公共法律服务均衡发展，维护困难群众合法权益。

　　实现农民工欠薪问题“一网通办”，持续开展“1+1”中国法律援助志愿者行动，维护妇女、儿童合法权益……公共法律服务着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，使困难群众可以平等享有获得法律服务的机会，切实感受到社会的公平正义。

　　目前，全国依托司法所、群团组织等设立法律援助工作站近7万余个，极大方便了人民群众法律咨询和申请法律援助。党的十八大以来，全国法律援助机构共组织办理法律援助案件1289万余件，提供法律咨询6540万余人次，受援人1376万余人次。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
重塑数据库发展路径 业界聚焦我国数据库产业发展
　　人民网北京12月27日电 （记者乔雪峰）近日发布的《软件和信息技术服务业十四五规划》中，明确提出我国“十四五”时期要加快实施国家软件发展战略，不断提升软件产业创新活力，聚力攻坚基础软件，有效满足多层次、多样化市场需求，为构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。 “我国数据库产业即将迎来前所未有的发展机遇。…
《公民生态环境行为调查报告（2021年）》发布
　　人民网北京12月27日电 （记者余璐）12月25日，生态环境部环境与经济政策研究中心向社会公开发布《公民生态环境行为调查报告(2021年)》（以下简称《报告》）。 生态环境部环境与经济政策研究中心相关负责人表示，本年度调查于2021年4月30日至5月26日期间开展，调查范围覆盖全国除港澳台以外的31个省(区、市)，共回收有效问卷48945份。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部