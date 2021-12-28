普惠小微贷款余额达18.9万亿元
制造业中长期贷款余额同比增长33.8%
2021年12月28日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月27日电 （记者吴秋余）记者从27日召开的2022年中国人民银行工作会议上获悉：2021年，人民银行坚持实施稳健的货币政策，全力支持助企纾困，创新推动绿色发展，有效防控金融风险，持续深化金融改革开放，金融服务实体经济质效进一步提升。截至2021年11月末，我国普惠小微贷款余额18.9万亿元，同比增长26.4%，制造业中长期贷款余额同比增长33.8%，重点领域、国家重大区域发展战略的金融支持力度进一步加大。
今年以来，人民银行综合运用多种货币政策工具，保持流动性总量合理充裕、长中短期供求平衡。广义货币（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。人民币汇率在复杂环境下保持了合理均衡水平上的基本稳定。
《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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