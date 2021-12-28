秋粮收购进展顺利
截至12月20日，主产区累计收购秋粮1761亿斤
2021年12月28日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月27日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉：当前夏粮收购圆满结束，秋粮收购进展顺利。截至12月20日，我国主产区累计收购秋粮1761亿斤；其中，中晚稻946亿斤、玉米788亿斤。按日历年度，预计全年收购近8000亿斤，与常年水平相当。
今年以来，粮食部门聚焦保供稳价，强化市场调控，统筹推进粮食收购、库存销售、储备管理、监测预警等重点工作，国内粮食市场始终保持供应充足、运行平稳的良好态势。各地持续加强政府层面战略合作，在粮源基地、仓储物流、加工转化、销售网络等方面做好对接，引导种粮农民适时适价售粮、企业均衡有序收粮。
当前，我国粮食库存处于较高水平，市场调控体系逐步完善，各项措施有力有效，市场供应有充分保障。
《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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