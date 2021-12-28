本报北京12月27日电 （记者丁怡婷）记者从日前召开的全国能源工作会议上获悉：2021年我国加大油气勘探开发，预计全年原油产量1.99亿吨、连续3年回升，天然气产量约2060亿立方米、连续5年增产超百亿立方米，页岩油产量240万吨、页岩气产量230亿立方米、煤层气利用量77亿立方米，继续保持良好增长势头。

同时，加强油气管网重大工程建设和互联互通。建成南气北上中通道潜江—韶关段、西气东输西段增压等25项工程，新增原油输送能力1000万吨/年、天然气管输能力4000万立方米/日。储气设施采暖季前实现应储尽储，地下储气库提前超额完成注气计划。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）

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