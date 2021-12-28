天然气连续5年增产超百亿立方米
原油产量连续3年回升
2021年12月28日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月27日电 （记者丁怡婷）记者从日前召开的全国能源工作会议上获悉：2021年我国加大油气勘探开发，预计全年原油产量1.99亿吨、连续3年回升，天然气产量约2060亿立方米、连续5年增产超百亿立方米，页岩油产量240万吨、页岩气产量230亿立方米、煤层气利用量77亿立方米，继续保持良好增长势头。
同时，加强油气管网重大工程建设和互联互通。建成南气北上中通道潜江—韶关段、西气东输西段增压等25项工程，新增原油输送能力1000万吨/年、天然气管输能力4000万立方米/日。储气设施采暖季前实现应储尽储，地下储气库提前超额完成注气计划。
《 人民日报 》（ 2021年12月28日 01 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 重塑数据库发展路径 业界聚焦我国数据库产业发展
- 人民网北京12月27日电 （记者乔雪峰）近日发布的《软件和信息技术服务业十四五规划》中，明确提出我国“十四五”时期要加快实施国家软件发展战略，不断提升软件产业创新活力，聚力攻坚基础软件，有效满足多层次、多样化市场需求，为构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。 “我国数据库产业即将迎来前所未有的发展机遇。…
相关新闻
- 评论
- 关注