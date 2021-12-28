本报记者 王 珂 罗珊珊

日前召开的中央经济工作会议强调：“要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节。”“扩大高水平对外开放，推动制度型开放，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，推动重大外资项目加快落地。”

释放消费潜力将从哪些方面发力？如何更好实现外贸稳量提质？加大吸引外资力度将有哪些新举措？本报记者采访了商务部部长王文涛。

明年商务发展坚持稳字当头、稳中求进

记者：中央经济工作会议要求“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”。对于明年的商务工作，商务部总体有哪些考虑，将从哪些方面发力？

王文涛：2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们围绕构建新发展格局这个“纲”，立足商务工作“三个重要”定位，统筹推进疫情防控和商务改革发展，商务运行好于预期，高质量发展取得积极成效。今年前11个月，国内消费持续恢复，货物进出口、吸收外资保持20%以上的较快增长，对外投资平稳发展，共建“一带一路”高质量推进，多双边经贸合作取得新突破，实现“十四五”良好开局，为国民经济健康稳定发展作出了积极贡献。

明年，商务发展面临的形势严峻复杂，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力在商务领域的感受会比较明显。我们要把思想和行动统一到中央经济工作会议精神上来，坚持稳字当头、稳中求进。从商务领域来看，就是要千方百计稳住消费回暖势头，稳住外贸外资基本盘，稳住对国民经济的贡献。

具体来讲，“稳”，重点是要做好“四个稳”。一是稳政策，保持相关政策连续性、稳定性，抓紧推动出台符合跨周期、逆周期调节要求的新政策措施，适当靠前发力。二是稳主体，聚焦市场主体，特别是中小微企业的急难愁盼，有针对性地加大稳企纾困帮扶力度，稳定市场预期和信心。三是稳市场，保持国内消费市场平稳运行，巩固和拓展国际市场，促进内外需市场协调发展。四是稳供应链，努力缓解国际运力紧张局面，打通断点、堵点、难点，维护全球产业链供应链畅通。

“进”，重点是要在高质量发展上下功夫，做好“五个进一步”。一是进一步加快消费升级，释放消费潜力。二是进一步推动外贸创新发展，增强外贸综合竞争力。三是进一步提升双向投资水平，扩大科技、数字、绿色等领域投资合作。四是进一步深化多双边经贸关系，营造有利外部环境。五是进一步统筹发展和安全，准确识别预判、妥善防范化解各类风险挑战。

我国拥有显著制度优势、完备产业优势、庞大市场优势，经济长期向好的基本面没有改变。我们将按照“六稳”“六保”工作要求，坚定实施扩大内需战略，增强发展内生动力，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，为保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

激发消费活力，促进消费升级

记者：2021年国内消费持续恢复，明年商务部将如何更好促进消费潜力释放和升级？

王文涛：今年以来，我国消费市场总体呈恢复增长态势，前11个月社会消费品零售总额同比增长13.7%，两年平均增长4%。当前全球疫情起伏反复，国内疫情多点散发，消费受疫情影响最直接，我国消费增长的潜力和动力仍未完全释放。明年，我们一方面要创新方式、开拓思路，推出更多新招实招、管用的招，增强消费信心、激发消费活力。另一方面，补齐城乡流通短板，培育消费新业态新模式、促进消费升级。重点做好以下工作：

一是健全县域商业体系。我们将持续实施县域商业建设行动，针对农村流通短板弱项、堵点难点，推动县城综合商贸服务中心、物流配送中心建设改造，改造升级乡镇商业网点、村级便民商店，整合物流资源，发展共同配送，扩大农村电商覆盖面，促进农民收入和农村消费双提升。

二是建设一刻钟便民生活圈。我们将按照缺什么、补什么原则，推动大型企业下沉社区，发展品牌连锁便利店，加快社区菜市场、生鲜店标准化建设，优先配齐基本保障类业态，因地制宜发展品质提升类业态，让便民生活圈惠及更多居民，满足城市居民基本消费。

三是提升城市商业能级。我们将加快培育建设国际消费中心城市，高质量推进步行街改造提升，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，不断丰富壮大城市消费载体，更好发挥消费升级、消费促进的示范引领带动作用。

四是组织开展系列促消费活动。在做好疫情防控的基础上，全年组织开展系列促消费活动，稳定市场预期，提振消费信心。

加强跨周期调节，多措并举稳定外贸

记者：明年商务部将出台哪些措施，更好地稳住外贸发展势头，实现外贸稳量提质？

王文涛：今年以来，我国外贸实现较快增长，1至11月进出口总额35.4万亿元，同比增长22%，规模、国际市场份额再创历史新高，外贸高质量发展步伐加快。

明年外贸发展面临的不确定不稳定因素增多，国际需求复苏势头放缓，订单回流、“宅经济”产品出口等阶段性因素减弱，外贸企业遇到的原材料价格上涨、运力紧张运费上涨、劳动力成本提升等困难还没有完全缓解。面对这些风险挑战，再叠加2021年外贸基数较高，2022年稳外贸的压力不小。我们将加强跨周期调节，多措并举稳定外贸，重点做好四方面工作：

一是落实好稳外贸政策。日前国务院常务会议确定跨周期调节措施，推动外贸稳定发展。我们将会同各地方、各有关部门抓好落实，指导各地方因地制宜出台配套举措，加强宣传解读，并引导企业用足用好，尽快让企业享受到政策红利。

二是推进外贸创新发展。我们将做好新一批跨境电商综试区扩围工作，进一步发挥跨境电商、海外仓等新业态新模式带动作用。创新发展离岸贸易。着力提升贸易数字化水平，促进绿色贸易发展。

三是保障产业链供应链稳定畅通。我们将支持外贸企业强化产业链供应链衔接，推动加工贸易稳定发展。培育好外贸转型升级基地等各类平台。缓解外贸企业国际物流压力，持续推进结算畅通。

四是帮助外贸企业开拓市场。用好已签署的自贸协定，发挥好贸易畅通工作组作用，指导外贸企业精准开拓国际市场。精心办好各类线上线下展会，更好发挥进博会等重要展会和开放平台作用。

稳总量、优结构、提质量，更加积极有效利用外资

记者：在加大吸引外资力度方面，明年商务部将推出哪些新举措？

王文涛：中国一直是外商投资的热土，近年来吸收外资总体规模保持增长。今年1至11月，我国吸收外资首次突破1万亿元，已经超过去年全年水平。

中央经济工作会议对利用外资工作作了部署，我们将深入贯彻落实，进一步扩大开放，优化营商环境，着力稳总量、优结构、提质量，更加积极有效利用外资。重点开展四方面工作：

一是推动开放大门“越开越大”。将督促加快相关法规文件“立改废”进度，修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励外商投资范围。

二是推动开放平台“越来越优”。发挥好开放平台、引资平台的作用，深化改革，扩大开放，吸引更多外资项目落地。

三是推动营商环境“越来越好”。我们将全面清理与外商投资法和实施条例不符的规定，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。同时，充分发挥外资企业投诉工作机制作用，加大外商投资合法权益保护力度，稳定外国投资者对华投资的预期和信心。

四是推动服务保障“越来越强”。将完善和用好外贸外资协调机制等机制，加强对话交流，加大重点外资项目要素保障力度。

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)