蔡 丽

对于整个社会来说，职业教育将有利于壮大人才队伍、优化劳动力结构。深化产教融合、校企合作，让更多专业的设置与产业需求同频共振，职业教育必将释放更大活力

提到职业教育，大家会想到什么？是烹饪、美发，还是酒店管理、汽车维修？这些都是身边常见的职业技能，笔者发现，其实职业教育里也有一些科技感十足的专业。

一位从小对电脑很感兴趣的朋友，在职业学校选择了计算机网络技术专业。毕业后，他进入一家互联网公司从事计算机编程工作，如今，经常在朋友圈里分享自己的工作点滴，字里行间透着自信与满足。

说起来，这几年职业教育越来越热，成为不少人完成义务教育之后的选择。

从个人的能力建设来看，职业教育提供的丰富选择，能够成为年轻人进入工作岗位的敲门砖。《职业教育专业目录（2021年）》显示，职业教育共设置97个专业类、1349个专业，无论是传统工作技能，还是与现代科学技术结合更紧密的专业技能，都能在其中寻得一席之地。

从个人的职业发展来看，不断优化的课程实践体系，为学生提前接触社会提供了良好的机会。近年来，职业教育不断发展变化，对“产教融合”的要求越来越高，这意味着年轻人可以在学校阶段就提前感受职场生活、丰富工作阅历，为迈出校门后的职业生涯打下基础。

如果将视野进一步放大，对于整个社会来说，职业教育将有利于壮大人才队伍、优化劳动力结构。当前，随着我国制造业持续转型升级，特别是数字化进程加快，企业对员工技能水平的要求越来越高。教育部、工信部等部门调查显示，仅制造业十大重点领域中，到2025年技能人才缺口将近3000万人。显然，职业教育将在解决技能人才缺口特别是高技能人才供不应求等问题上持续发挥作用。

未来我们应进一步完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，不断增强其适应性，让更多专业的设置与产业需求同频共振。如此，职业教育必将释放更大活力。

这不，笔者的那位朋友又在朋友圈留言，提到自己想继续学习编程，深化专业技能。他说：“专于一业，精于一事，无关学历，贵在努力。”

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)