广西推进政务服务改革利企便民
2021年12月28日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁12月27日电 （记者庞革平）今年以来，广西积极探索政务服务改革，实现户口迁移、流动人员人事档案接收转递、门诊费用跨省份直接结算等多类群众关注的高频政务服务事项跨省份通办。截至11月底，广西14个设区市分别与12个省份40个市开展点对点跨省份通办合作，实现广西2595项高频政务服务事项在其他省份可办，4987项高频政务服务事项在广西可办，全区跨省份通办事项办件量超过10万件。
《 人民日报 》（ 2021年12月28日 10 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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