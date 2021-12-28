原标题：李彦宏：中国迎来AI黄金十年，AI技术应用门槛将显著降低

12月27日，百度Create 2021在“希壤”APP召开，这是在元宇宙中举办的大会。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在百度Create 2021（百度AI开发者大会）演讲中表示，“人机共生”时代，中国将迎来AI黄金十年。而未来十年，AI技术应用门槛将显著降低，为各行各业的智能化转型提供技术“大底座”。

技术革新不断解放创造力，深耕人工智能多年的百度，始终致力于降低技术应用门槛，提升各行各业的创新效率。

李彦宏向外界透露了百度AI技术和业务的最新进展：百度深度学习平台飞桨已凝聚406万开发者，服务超过15.7万家企事业单位，创建了47.6万个模型； 自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑” 2025年将扩展到65个城市，2030年扩展到100个城市；集度的首款汽车机器人，也将于2022年亮相，2023年量产。

李彦宏表示，经过多年研发沉淀，百度大脑不仅为创造者准备好了“AI工具箱”，更为社会和产业的智能化转型提供了技术“大底座”。作为AI技术积累和产业实践集大成，百度大脑的日调用量突破1万亿次。其中的飞桨深度学习平台、昆仑芯片，以及语音、视觉、知识图谱、自然语言处理等核心AI技术和平台，已经成为助力各行各业的新型基础设施。

作为当前人工智能发展的重要方向，预训练大模型已成为 AI 领域的技术新高地。百度不久前发布了大模型品牌“文心”。李彦宏表示，从2019年开始，百度就用海量的通识知识训练大模型，文心大模型是真正能实现落地的知识增强大模型。目前，百度文心通过百度飞桨平台陆续对外开源开放，并已大规模应用于工业、能源、金融、通信、媒体、教育等各行各业。李彦宏认为，“AI工具箱”由创造者共同搭建，理应让创造者共同使用。 “百度的使命是‘用科技让复杂的世界更简单’，我们提供技术平台，给没有技术资源和研发能力的机构和创造者，让大家去做擅长的事情，共同推动整个人工智能技术的发展，这也符合我们的初心。”

核心技术的突破，将为中国AI蓄积创新势能和后劲。而在应用场景和产业实践上，尤其在智能交通领域，AI正在开拓新的发展空间。李彦宏深信，智能交通将是影响未来10-40年的重大变革。他认为，智能交通可以解决三大问题：第一，减少90%道路安全事故。第二，系统解决拥堵问题。第三，自动驾驶和智能交通可以助力碳减排。

在自动驾驶出行服务领域，于今年8月发布的百度 “萝卜快跑”，在过去的一个季度提供11.5万次服务。大会现场，李彦宏也宣布了“萝卜快跑”的下一站：“2025年将服务扩展到65个城市，到2030年扩展到100个城市。”

汽车机器人是百度对汽车发展的未来判断。会上，李彦宏公布了集度汽车机器人最新进展：2022年上半年集度将公布首款概念车，并在2023年量产交付首款汽车机器人。集度研发的汽车机器人将拥有L4级别的自动驾驶能力，贯穿“自由移动”“自然交流”“自我成长”的三大产品理念。李彦宏表示，拥有情感和智慧的革命性汽车机器人，将会带来一场出行方式的长远变革。

人工智能在为人类生产生活带来诸多便利的同时，也带来了新的挑战。李彦宏再次强调了人工智能伦理的四原则，即 AI 的最高原则是安全可控；AI 的创新愿景是促进人类更平等地获取技术和能力；AI 的存在价值是教人学习，让人成长，而非超越人、代替人；AI 的终极理想是为人类带来更多自由与可能。对于AI伦理原则的长期坚守，打造负责任、可持续的AI，也是百度一贯的技术思考。

未来十年，AI将成为改变世界的有力工具，千行百业被重构，人们的生存空间将大大拓展，技术的价值将被充分开发。“一个全新的人工智能社会即将到来，对此，我一直抱有坚定的信心。”李彦宏说。

(责编：曹淼、李源)