12月27日，快手与美团宣布达成互联互通战略合作。双方将基于快手开放平台，打通内容场景营销、在线交易及线下履约服务能力，共同为用户创造“一站式”完整消费链路。

双方基于服务零售供应链与UGC内容所展开的优势互补合作，将有助于本地生活服务商家链接“内容种草”等多元场景下的增量需求，消费者由内容端“起心动念”之后，即见即得高品质服务。内容平台创作者也将因此受益。

美团将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后服务等完整服务能力，快手用户将能够通过美团小程序直达。目前，美团小程序已率先完成餐饮品类的试点上线，未来还将陆续上线酒店、民宿、景区、休闲玩乐、美容美发、剧本杀等多个生活服务品类。

据统计，美团平台上一年内发展兴起超过百种“生活新样态”服务品类，包括无人餐厅、360沉浸剧本杀、插画手作馆、2小时核酸快检、宠物私教减肥班、植发养发、共享录音棚等。在本地生活领域，美团已成为“美好生活小帮手”。

快手数据显示，每天有超过1.4亿用户浏览经营者主页。以快手为代表的短视频直播平台也成为主流内容消费模式，并为本地生活服务行业带来新的需求场景和增长可能。中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国短视频用户规模已达8.88亿。艾瑞咨询数据显示，2020年中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元，到2025年这一数字将会增长为35.3万亿元。

快手高级副总裁王剑伟表示，快手数字市井生态中有着丰富的人、内容与场景，信任机制完备，更有着充沛的流量生态价值。美团在本地生活行业深耕多年，链接广大商家的同时，在供给、履约、服务等系统能力建设方面有着深厚的沉淀。双方的合作无疑会产生“1+1>2”的协同效应，在为内容创作者提供更为丰富的海量商品库的同时，也进一步帮助经营者实现多元增收。

美团高级副总裁张川表示，美团始终秉持开放的精神，致力于通过与众多合作伙伴的互联互通，共同帮大家吃得更好，生活更好。快手是深受数亿用户喜爱的短视频平台，为本地生活商家创造了非常丰富且有价值的种草场景。美团希望发挥自身建设多年的履约及服务保障能力，和快手一起，为短视频用户提供更优质的本地生活服务商品和消费体验。

据悉，多个全国热门连锁餐饮品牌成为首批入驻快手美团小程序的商家。

“湊湊不怕做第一个吃螃蟹的人。”谈及快手与美团的合作，湊湊COO赵木铨对此充满期待。他表示，“为满足消费者多元获取信息的需求，湊湊一直在尝试各种新兴营销方式。快手是能够通过内容激发更多消费需求、帮助品牌获得更多新客的平台。美团拥有完善的交易履约能力和健全的评价体系，是做好线上门店长期经营的平台。双方的开放能够帮助我们迅速提升在短视频场景中的服务保障能力，让消费体验更顺畅，同时也有利于我们将短视频激发的增量需求沉淀成自己的口碑和会员等品牌资产。”

双方合作将在2022年元旦、春节消费旺季进入落地试运行阶段。即日起至2022年1月3日，以“超值美食团，老铁享福利”为主题的新年特惠活动在快手的美团小程序试点上线，通过快手达人视频推荐上述品牌提供的特惠团购套餐，火锅套餐4折起、奶茶小吃1元起。用户打开快手App搜索“新年好食记”进入活动页面，点击相关商品，便可进入美团小程序直接购买，也可以通过一碗吃饱了、觅上海、梨涡少女mini等美食达人视频了解更多套餐信息，边看边下单。

业内人士分析，双方的互联互通，为本地生活行业带来了更广阔的想象空间和市场增量，有助于实现平台、用户、达人、商家多赢和商业生态的正循环。