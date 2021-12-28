新华社武汉12月27日电（记者熊琦、邓楠）产业同链互补、科技共建同兴、民生跨城通办……伴随着以武汉为圆心，覆盖周边黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江8个城市的城市圈同城化发展初见成效，武汉城市圈为长江中游城市群一体化发展提供有力支撑，助推湖北建设成为中部地区崛起重要战略支点。

机制同建

谱写经济发展“同心曲”

9个城市，面积不到湖北省的三分之一，却集中了全省一半以上的人口，六成以上的GDP总量，如何握指成拳、释放合力？机制建立是前提。

今年5月，武汉城市圈同城化发展联席会第一次会议召开。制定同城化发展实施意见、年度工作要点；筹建同城化发展办公室，采取集中办公、实体运行方式推进工作，建立“统分结合、轮值协商、两级运作、上下联动”协调机制……在抱团发展共识下，一系列城市圈协作发展机制相继建立。

黄石、鄂州、黄冈鄂东三市，依托武汉这个“龙头”，主动融入、深度融合；咸宁、孝感作为武汉城市圈南北两大门户，加快对接武汉，打造武汉的“新外延”和“后花园”；仙桃、天门、潜江坚定县域标杆的发展目标，以小板块实现大发展。

“同城化是真正利益共同体。”湖北省人民政府咨询委员会委员、武汉大学教授李光认为，有了九城“下好一盘棋、画好同心圆、唱好大合唱”的共识，一定能同心携手提升综合实力和发展区位优势。

产业同链

激发产业升级新动能

12月17日，在鄂州市葛店经济技术开发区的湖北三安光电有限公司，生产线一派繁忙景象。我国具有自主知识产权、掌握核心技术的Mini/Micro LED显示芯片不断下线，随后被运往不远处的湖北芯映光电有限公司完成封装，最终供给武汉东湖高新区的华星光电、天马微电子等显示面板龙头厂商。

“大批上下游配套企业的集聚，使企业在物流、产品供应、研发等环节能快速响应，提高了生产效率。”湖北芯映光电有限公司负责人王建华说，在光芯屏产业链上，芯映光电“承上启下”，补齐了“芯”与“屏”中间的封装环节。项目达产后，预计可实现年营业额90亿元。

这是鄂州以光电产业为切入点，主动补链，精准对接武汉“光芯屏端网”万亿级产业集群，形成“芯”到“屏”产业链闭环的一个缩影。

不仅仅是鄂州。在潜江，依托行业龙头武汉长飞光纤，一批新材料新化工企业快速聚集；在仙桃，通过主动对接武汉三大开发区的产业配套需求，一系列智能制造、新能源、机械及汽车零部件企业相继落户；在天门，围绕承接武汉大健康产业，计划引进培育规模以上生物企业51家，年产值有望达到200亿元……

2021年前三季度，武汉城市圈地区生产总值超过2.1万亿元，同比增长18.9%。

从“单打独斗”到“区域抱团”，随着武汉科技创新成果和部分优势产业在城市圈内有序转移，城市圈“光芯屏端网”、生物医药等战略性新兴产业集群正在加速形成。

民生同保

织就圈内居民“幸福网”

保持“一条心”，才能聚起“一股劲”。要增加城市圈居民认同感，打破公共服务资源隔阂，实行民生同保是重要途径。

“平时工作比较忙，没时间特意跑一趟武汉，异地办理给我们带来了很大便利。”在黄冈市政务服务中心，正在自助终端领取不动产登记证的黄冈市民聂女士深有感触。前段时间，聂女士刚在武汉购买了一套商品房，不用专程跑一趟武汉，在黄冈就能领到不动产登记证。

“通过机制体制的完善与数据平台共享，实现了数据多跑路、市民少跑腿。”黄冈市政务服务和大数据管理局副局长章勇介绍，黄冈与武汉的“跨城通办”民生清单已经有120项，目前还在不断增加中。

此外，医疗服务“跨城共享”，异地就医住院直接结算25.92万人次；旅游景点“跨城通赏”，启动武汉城市圈旅游年卡，上线景区62家；住房消费“互认互贷”，公积金异地个人贷款达1949笔、逾6.4亿元……随着武汉城市圈“软联通”的步伐加快，“圈内”居民获得感越来越强。

“作为三大长江中游城市群之一，武汉城市圈是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放的重点区域。”在湖北省人民政府咨询委员会委员、长江经济带高质量发展智库联盟秘书长秦尊文看来，武汉城市圈承东启西，连南接北，其壮大势必带动整个中部地区的高质量发展。

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