新华社记者于佳欣

中央经济工作会议在部署2022年经济工作时强调，要“稳字当头、稳中求进”，并提出“以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展”。

商务工作明年将如何在“稳”字上发力？促消费、稳外贸、稳外资将有何新招？如何更好对标高标准国际经贸规则？商务部部长王文涛接受了新华社记者采访。

重点做好“四个稳”“五个进一步”

今年以来，商务运行好于预期，高质量发展取得积极成效，实现“十四五”良好开局。王文涛指出，明年需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力在商务领域感受会比较明显。

“坚持稳字当头、稳中求进，从商务领域来看，就是要千方百计稳住消费回暖势头，稳住外贸外资基本盘，稳住对国民经济的贡献。”他说。

谈到“稳”，王文涛强调，要重点做好“四个稳”——

稳政策，保持相关政策连续性、稳定性，抓紧推动出台符合跨周期、逆周期调节要求的新政策措施，适当靠前发力；

稳主体，聚焦市场主体，特别是中小微企业的“急难愁盼”，有针对性地加大稳企纾困帮扶力度；

稳市场，保持国内消费市场平稳运行，巩固和拓展国际市场，促进内外需市场协调发展；

稳供应链，努力缓解国际运力紧张局面，打通断点堵点难点，维护全球产业链供应链畅通。

在“进”的方面，王文涛指出，重点是在高质量发展上下功夫，做好“五个进一步”，即进一步加快消费升级，释放消费潜力；进一步推动外贸创新发展，增强外贸综合竞争力；进一步提升双向投资水平，扩大科技、数字、绿色等领域投资合作；进一步深化多双边经贸关系，营造有利外部环境；进一步统筹发展和安全，准确识别预判、妥善防范化解各类风险挑战。

王文涛说，商务部将坚定实施扩大内需战略，增强发展内生动力，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

激发消费活力，推出更多新招、实招

当前，全球疫情起伏反复，国内疫情多点散发，居民消费预期不稳、信心不足，我国消费增长潜力和动力仍未完全释放。

王文涛说，明年，要创新方式、开拓思路，推出更多新招、实招，增强消费信心，激发消费活力。同时，要落实促进共同富裕的要求，补齐城乡流通短板，培育消费新业态新模式，促进消费升级。

一是健全县域商业体系。持续实施“县域商业建设行动”，推动县城综合商贸服务中心、物流配送中心建设改造，改造升级乡镇商业网点、村级便民商店，发展共同配送，扩大农村电商覆盖面，促进农民收入和农村消费双提升。

二是建设一刻钟便民生活圈。推动大型企业下沉社区，发展品牌连锁便利店，加快社区菜市场、生鲜店标准化建设。

三是提升城市商业能级。加快培育建设国际消费中心城市，高质量推进步行街改造提升，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，更好发挥消费升级、消费促进的示范引领带动作用。

四是在做好疫情防控的同时，全年组织开展系列促消费活动，提升市场预期，提振消费信心。

四方面入手稳外贸

今年以来，我国外贸实现较快增长，前11个月进出口总额同比增长22%，但明年外贸面临的不确定不稳定因素增多。

王文涛分析说，国际需求复苏势头放缓，订单回流、“宅经济”产品出口等阶段性因素减弱，外贸企业遇到的原材料价格上涨，运力紧张、运费高涨，劳动力成本提升等困难还未完全缓解。“面对这些风险挑战，再叠加2021年外贸基数较高，2022年稳外贸的压力不小。”

为加强跨周期调节，多措并举稳外贸，商务部将重点做好四方面工作——

落实好稳外贸政策。商务部将会同各地方、各有关部门抓好落实稳外贸的相关部署，指导各地因地制宜出台配套举措，并引导企业用足用好。

推进外贸创新发展。王文涛强调，新形势下，要把外贸创新发展放在更突出位置上，进一步推进科技创新、制度创新、模式和业态创新，加快培育参与国际合作和竞争新优势。为此，商务部将做好新一批跨境电商综试区扩围工作。创新发展离岸贸易。着力提升贸易数字化水平，促进绿色贸易发展。

保障产业链供应链稳定畅通。支持外贸企业强化产业链供应链衔接，推动加工贸易稳定发展。培育好外贸转型升级基地、国家进口贸易促进创新示范区等各类平台。缓解外贸企业国际物流压力，持续推进结算畅通。

帮助外贸企业开拓市场。商务部将用好已签署自贸协定，指导外贸企业精准开拓国际市场。更好发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重要展会和开放平台作用，促进内外市场相通，畅通国内国际双循环。

加大吸引外资力度

稳总量优结构提质量

今年前11个月，我国吸收外资首次突破1万亿元，已超去年全年水平，继续成为外商投资热土。

王文涛表示，商务部将进一步扩大开放，优化营商环境，着力稳总量、优结构、提质量，更加积极有效利用外资。

一是推动开放之门“越开越大”。抓好全国和自贸试验区外资准入负面清单落实，督促加快相关法规文件“立改废”进度。修订《鼓励外商投资产业目录》，将更多绿色低碳、数字经济等新兴领域和更多中西部地区优势产业纳入目录，扩大鼓励外商投资范围。

二是推动开放平台“越来越优”。发挥好21个自贸试验区和海南自由贸易港，230家国家级经济技术开发区，服务业扩大开放综合示范区和试点地区等开放平台、引资平台作用，吸引更多外资项目落地。

三是推动营商环境“越来越好”。全面清理与外商投资法及其实施条例不符的规定，落实外资企业公平待遇。充分发挥外资企业投诉工作机制作用，加大外商投资合法权益保护力度。

四是推动服务保障“越来越强”。完善和用好外贸外资协调机制、重点外资项目工作专班等机制，重点协调解决外资企业当前最关心的人员入境难等问题，加大重点外资项目要素保障力度。继续开展“进博会走进地方”系列活动，支持地方特别是中西部省份招商引资。

对标高标准国际经贸规则

构建高标准自贸区网络

落实中央经济工作会议要求，未来商务部将如何对标高标准国际经贸规则，以高水平开放促进深层次改革？

“下一步，将加快打造面向全球的高标准自贸区网络。”王文涛说，包括高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），持续提升地方、产业和企业用好用足协定的能力，与成员国一道做深做实RCEP机制建设。此外，做好加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA）有关工作等。

在主动对接高标准国际经贸规则方面，商务部将推动尽快出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单，支持有条件的自贸试验区、自由贸易港开展国际高水平自贸协定规则对接先行先试，加大开放压力测试力度。

王文涛还表示，中方将坚定维护多边贸易体制，继续建设性参与世贸组织改革和谈判工作，与各方一道，加强国际抗疫合作，推动农业、上诉机构改革、电子商务等议题取得进展，坚定维护多边贸易体制国际规则制定的主渠道地位。 新华社北京12月27日电

(责编：王震、陈键)