2021年是深刻变革的一年。中国共产党庆祝百年华诞。中共十九届六中全会全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验。习近平总书记领航掌舵，百年大党带领14亿人口东方大国，在全面建设社会主义现代化国家的新时代新征程上加速前进。

百年变局、世纪疫情下，我们针对海外关切，以十组问答回顾中国的2021。

中国的减贫策略他国可否复制？

今年2月，中国宣告消除绝对贫困，中华民族告别千百年来缺吃少穿的梦魇。

外界关注：中国的减贫策略可以复制吗？中国减贫依托于中国国情和制度优势，如执政党强有力的领导能力、超强的社会动员能力和资源调配能力、能“集中力量办大事”的中国特色社会主义制度等。

历史上，从来没有一个国家的经验能够被他国全盘复制，并取得成功。但中国的战贫之路能给全球反贫困斗争带来诸多启示。除了当局的政治意愿、领导能力，还包括经济增长——特别是包容性增长——这一减贫的重要条件、精准扶贫理念、实事求是的决策、因地制宜的政策等。

中国在寻求什么样的现代化？

今年3月，十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议，开启了中国式现代化的新征程。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是在贫穷的农业社会基础上起步的一次超大规模人类发展实践；是以人民为中心、走共同富裕道路的现代化，与资本逻辑主导、现代化成果为少数人所占有的现代化有着本质不同；是物质文明和精神文明协调发展的现代化，是注重物质的不断丰富和人的全面发展相统一的现代化，不走财富至上、忽视社会全面进步的单线发展；是人与自然和谐共生的现代化，避免在创造巨大物质财富的同时无节制掠夺自然、累积生态灾难；是坚持合作共赢、和平发展的现代化，不走西方掠夺式扩张的老路。

西方的政治理论为何无法解释中共的成功？

百年来，中共带领中国人民推翻三座大山，建立了新中国，使中国跃升为世界第二大经济体，消除了千年贫困，创造了一系列人间奇迹，彻底改变了中国，深刻影响着世界。

西方“政党”是不同利益群体的代表，在概念上无法完全对应“中国共产党”。一些政治学者试图从“使命型政党”“整体利益党”等角度阐释中共特质。但归根到底，中国老百姓把共产党看成是“自家的党”，是“老百姓的党”。中共也坚信：一切为了人民，一切依靠人民。

对于一个始终致力于为人民服务的政党来说，14亿中国人民是其不竭的力量源泉。中国共产党建立了适合中国的全过程人民民主制度，带领中国在不断探索中走出一条适合自己的道路。

为何要加强平台经济监管？

中国今年开展了一系列反垄断调查，并加强和改进了平台经济监管。这些监管措施以问题为导向，目的是为了保证行业的长期健康发展，包括保护公民隐私和用户数据安全，以及维护公平竞争、鼓励创新和维护消费者合法权益。

全球范围内看，随着数字经济的快速发展，许多国家都在防范头部平台垄断、保障数据安全、弥合数字鸿沟、打击偷逃税款等方面不断提升监管与治理能力。中国的平台监管政策正是世界上许多政府想做、但囿于利益集团束缚无法做到的事情。

“绿色承诺”能否兑现？

中国向世界承诺：将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。今年10月，中国公布了一份指导性文件，为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。

在技术层面上，一旦列入国家发展规划，每个部门、地方，甚至到每个县、每个村，都会将其纳入自己的发展规划，制定目标和措施，成为政府考核目标，确保执行到位。减贫目标等就是通过这种方式实现的。

强有力的领导、人民至上、“集中力量办大事”等制度优势和先进理念，都将确保中国减碳承诺言必信，行必果。对世界而言，中国经济向低碳经济的大规模转型也将带来长达数十年的主题投资机会与超出想象的广阔市场。

“共同富裕”意味着什么？

“共同富裕”是今年的热词。

共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。共同富裕是全体人民共同富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕。共同富裕，不是同步富裕，不等于平均主义，不是吃“大锅饭”“养懒汉”，更不是“劫富济贫”。

目前，中国浙江省正积极推进高质量发展建设共同富裕示范区。中共提出，到本世纪中叶，全体人民共同富裕基本实现。

“动态清零”防疫代价太高了吗？

中国统筹疫情防控和经济社会发展，在全世界“率先控制住疫情”“率先复工复产”“率先实现经济增长由负转正”。

在中国，人的生命权就是最大的人权。对于中国的政策制定者来说，人民的生命无价，是“不可交易”的。中国防疫“动态清零”的总方针是追求最大限度地统筹经济社会发展和疫情防控。事实证明，这一策略是有效的。科学化、精准化的防控措施，把疫情阻断在最小范围，将其对生产和社会生活的影响降到了最低。中国的防疫政策得到了中国人民的普遍支持。

为何实施三孩生育政策？

今年8月，十三届全国人大常委会第三十次会议审议通过了关于修改人口与计划生育法的决定，这是自全面两孩政策实施以来，对这部法律的又一次重大修改。

实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，长期看有利于改善中国人口年龄结构，扩大新增劳动力供给，减轻老年人口抚养比，缓和代际之间矛盾，增加社会整体活力，降低老龄化峰值水平。

一个现代化的中国将给世界带来什么？

中共十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出，中共领导人民成功走出中国式现代化道路，创造了人类文明新形态，拓展了发展中国家走向现代化的途径。

中国式现代化摆脱了殖民、扩张、掠夺、对抗的发展逻辑，摆脱了依附他国发展的历史宿命，丰富了发展中国家走向现代化的途径。一个现代化的中国也为世界带来更多发展机遇。专家预测，未来5至10年，中国对世界经济增长贡献率仍有望保持在25%-30%左右。

为何强调维护和践行真正多边主义？

今年是中国加入世界贸易组织20周年、新中国恢复在联合国合法席位50周年。中国深度拥抱世界经济，坚定维护和践行真正多边主义。

当前，多边主义正遭受前所未有的挑战。“本国优先的多边主义”“俱乐部式的多边主义”等各色“伪多边主义”层出不穷。它们从冷战思维和集团政治出发，以多边之名行单边之实。

中国深知，在这个联系日益紧密的世界上，没有一个国家能独善其身。中国强调的真正多边主义是各国携手应对人类共同挑战，是坚持开放包容，是坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，是各国无论大小都能从中获益。

中国将坚定地站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为推动构建人类命运共同体而努力。

（记者姜江、周慧敏、桂涛；参与采写：刘劼、吴子钰） 新华社北京电

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