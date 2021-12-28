中央农村工作会议25日至26日在北京召开。习近平总书记对做好“三农”工作作出重要指示，强调：应对各种风险挑战，必须着眼国家战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，措施要硬，执行力要强，确保稳产保供，确保农业农村稳定发展。

稳住农业基本盘、做好“三农”工作，事关我国经济社会发展大局，关系到米袋子、菜篮子、油罐子，对保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境极为重要，关键是抓落实、抓落地。

稳住农业基本盘、做好“三农”工作，首先要稳住粮食产量和重要农产品供应，牢牢守住保障国家粮食安全的底线。要确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，确保肉蛋菜等农副产品供给安全。要进一步推进农业供给侧结构性改革，在稳住产量同时稳步提高质量，在确保“吃得饱”基础上，不断满足人民群众“吃得好”需求。

稳住粮食产量和重要农产品供应，必须稳住耕地面积。中央农村工作会议强调，落实好耕地保护建设硬措施，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制，建设1亿亩高标准农田。自然资源部刚刚公开通报全国100起涉刑土地违法案件，目的就是释放乱占耕地可入刑、行政司法“行刑衔接”强烈信号。在稳住耕地面积基础上，还要稳步提高耕地质量，保质保量完成高标准农田建设任务。

稳住农业基本盘、做好“三农”工作，必须稳住农民的预期。最近一个时期，大宗商品价格波动厉害，要做好预测预案，千方百计保障农资供应和价格稳定。目前秋粮收购工作正在进行，要做好政策托底收购工作，稳定农民种粮预期，充分调动农民加强田间管理积极性，为明年春耕工作下好先手棋。

稳住农业基本盘、做好“三农”工作，必须稳住加强“三农”工作的各项政策。要在巩固脱贫攻坚伟大成果同时，全面实施乡村振兴战略，深入推进农村土地制度改革，大力发展县域富民产业，扎实推进乡村建设，推动全面推进乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（记者王立）新华社北京12月27日电

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