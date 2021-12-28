林光耀

“今年1-10月，公司销售、出口、利润同比分别增长30%、65%、22%，预计全年有望创历史新高。”看到一直以来坚持的品牌战略为企业带来了持续的业绩增长，浙江兆龙互连科技股份有限公司总经理助理叶国强十分欣喜。自2019年通过浙江省“品字标”认证之后，这家位于浙江省德清县的企业先后收获了2020年中国机械工业科技进步二等奖、产品开发列入2021年浙江省重点研发项目等喜讯，并于2020年12月在深圳创业板挂牌上市，成为国内首家数据电缆及组件的上市企业。

得标准者得市场，这一点，也是位于德清县雷甸镇的浙江天马轴承集团有限公司副总经理马全法深有体会。“在我们之前，在传统汽车及新能源汽车领域，国内汽车企业大多使用进口轴承。”天马轴承作为国内唯一一家集材料、轴承、装备三大产业链于一体的精密轴承和高端装备制造企业，成为“品字标”认证企业后，获得国内外车企认可，目前已与多家车企合作，替代进口产品，市场占有率稳步提升，利润提升了6.3%，成为国内外知名品牌。品牌质量标准建设给企业发展带来的影响力日益显现。

标准和品牌就像一把尺子。在浙江，恰有一把丈量先进制造业标杆的尺子——“品字标”。“品字标浙江制造”是浙江省人民政府2014年推出的品牌形象标识，也是浙江制造业高品质高水平的“代名词”。

对于制造业企业来说，想让自家产品打上“品字标”并非易事。而一旦打上了“品字标”，企业收获的发展确是实实在在。正是因此，当前品牌、标准引领质量提升的理念不断深入企业的发展脉络。

近日，浙江斯泰新材料科技股份有限公司启动了免焊装配式系统相关的5项“浙江制造”标准制定工作，用标准来推动产品的品牌建设和实际应用，推进产品体系的提升。斯泰公司董事长徐跃华表示，通过“浙江制造”标准制定把“浙江制造、浙江创造、浙江建造”结合起来、共同发展，推动企业高速发展。

“‘浙江制造’品牌认证，其实是对管理模式和产品品质的双认证。‘品字标’本身也成为受市场认可的品牌，帮助企业走得更远。”德清县市场监管局总工程师潘根良介绍，“品字标”标准坚持“国内一流、国际先进”定位，其要求优于国家行业标准，对标国际先进水平，是浙江制造业先进性的区域品牌形象标识，更是浙江制造业的“标杆”和“领导者”。

事实上，德清县作为浙江省“浙江制造”品牌建设培育试点优秀县，已经形成“浙江制造”品牌培育行业、企业、产品培育梯队。目前，德清主导制定“浙江制造”标准60个，38家企业获得了“品字标”认证证书51张。“品字标”的品牌赋能效应正逐渐显现，德清“品字标”企业产值达到了285亿元，成为县域经济高质量发展中的一支重要力量。

“十四五”时期，浙江将新增“品字标浙江制造”标准2000项、培育“品字标”企业2500家。而“深化质量强省、标准强省、品牌强省建设，一体打造名品名企名产业名产地，实施‘品字标’拓面提质行动，打响‘浙江制造’‘浙江服务’品牌”也已明确写入《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》。

潘根良表示，接下来，德清县将继续大力推动引导推动企业开展质量建设，鼓励企业开展“品字标浙江制造”认证，推广先进质量管理方法，让产品质量成为制造业高质量发展的原动力。

(责编：王震、陈键)