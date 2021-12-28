新华社海口电（记者王晖余、王存福）产业基础薄弱、产业结构单一曾是海南经济发展的短板。今年以来，海南加快构建以旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业为主导的“3+1”现代产业体系，尤其随着自由贸易港政策逐步落地实施，海南产业“补短板”跑出了“加速度”。

旅游业提质升级“逆势上扬”

11月8日，海南呀诺达雨林文化旅游区从欧洲进口的两条索道设备在洋浦港海关通关放行，累计货值6419万元，合计减免税款约1415万元。这是海南第一套享受“零关税”政策的旅游相关大型生产类设备。

海南呀诺达圆融旅业股份有限公司副总经理陈洪说，两条索道设备使用的是世界领先技术，运量均为单向2400人/小时，将助力提升景区的运营效率和旅游品质。

中央经济工作会议指出，加快数字化改造，促进传统产业升级。旅游业是海南传统优势产业，但也面临提质升级的紧迫需求。像呀诺达这样的景区，借助自贸港政策“东风”乘势加快转型发展。

同时，海南推动旅游与免税购物、文化体育、健康医疗等深度融合，免税购物游等新业态“流量”迅速增长。数据显示，今年前三季度，海南旅游业实现“逆势上扬”，旅游总收入同比增长136.9%，接待游客总人数同比增长57.8%。

按照海南“十四五”规划，到2025年，海南接待游客总人数将突破1.1亿人次，旅游总收入突破1800亿元，建成全域旅游示范省。

现代服务业渐成“新增长极”

近日，记者在海口综合保税区跨境电商产业园海南菜鸟智慧中心仓看到，数十个四向穿梭车机器人在货架上拣选货物，随后运给工作人员打包分装。

“这些来自全球多地的货物最快隔天就可以到达消费者手中。”海南菜鸟智慧中心仓物流负责人伶荣说，在这个智能自动化仓库，工作效率比一般仓库高3倍左右。

依托海关特殊监管区域叠加自贸港政策优势，目前有7家离岛免税持牌企业在海口综合保税区设立总部或运营中心。现代物流业的发展和货流商流的聚集，也吸引一批跨境电商头部企业入驻。

现代服务业正在成为海南经济发展的“新增长极”，比如互联网产业已成长为海南新的千亿级产业。今年前三季度，海南服务业对经济增长贡献率达81.3%。

今年7月，商务部发布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，在航运、金融等现代服务业方面作出多项开放安排，这将更进一步提升海南现代服务业发展水平。

高新技术产业“前景可期”

今年5月刚揭牌的海南省崖州湾种子实验室里，2269台测序仪、质谱仪等科研设备一应俱全，目前该实验室已实际进驻40个科研团队、750名科研人员。

“海南种业发展很有前景，正加速集聚理论创新、技术集成、设计育种、产业孵化等全链条要素。”实验室合作交流部负责人夏勉说。

一批种业龙头企业加快布局。中国种子集团总部落户崖州湾科技城，大北农集团在三亚搭建生物育种孵化器，海垦南繁产业集团打造集聚328家科研院所和企业的南繁产业创新服务平台……

南繁、深海、航天“陆海空”三大产业加快培育是海南高新技术产业蓬勃发展的缩影。截至今年9月，全省高新技术企业达到1023家，同比增长80.7%。

除此之外，海南做强做优热带特色高效农业，深度挖掘热带资源优势，推进特色化、标准化、规模化、集群化、品牌化发展。

“随着自贸港建设深入推进，明年海南产业结构调整步伐将继续提速。”海南省发改委产业发展处处长吴全周说。

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