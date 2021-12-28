原标题：奋力实现农业科技自立自强

中央农村工作会议25日至26日在北京召开。会议分析当前“三农”工作面临的形势任务，研究部署2022年“三农”工作。

会前，习近平总书记发表重要讲话。习近平指出，必须着眼国家战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，措施要硬，执行力要强，确保稳产保供，确保农业农村稳定发展。

中国农业大学国家农业科技战略研究院院长高旺盛表示，在当前国内外新形势新挑战背景下，总书记的重要指示再次明确提出抓好抓牢抓稳“三农”工作这个“国之大者”的重大战略任务和重大举措，是指导农业农村工作的根本遵循，具有很强的现实意义和很具体的行动意义。

农业农村部农村经济研究中心研究员金书秦认为，总书记对“三农”工作的重要指示，既点出了问题，又指明了方向。一是防范风险，稳字当头。“三农”向好，全局主动。二是稳产保供。通过强制度、优布局、保耕地、调结构，实现初级农产品的有效供给，这是个重大的战略问题。三是做好有机衔接。

大力推进种源核心技术攻关

保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。

会议指出，大力推进种源等农业关键核心技术攻关，提升农机装备研发应用水平，加快发展设施农业，强化农业科技支撑。

“种业是农业的核心，也是国际科技竞争的前沿。未来农业的发展方向是：高产稳产、优质营养、高效安全、农业工业化。但农业研究有它的科学周期，针对上述发展方向，应在重要基因、重大品种、核心技术上进行长期稳定的支持，大力培养新型人才，打破地方保护，加速新技术与新品种的推广。”中国科学院院士李家洋表示。

在辽宁省农业科学院党组书记、院长隋国民看来，种业创新一方面要不折不扣地做好农业种质资源保护评价等基础工作，另一方面要加强农业新品种选育，从源头解决制约粮食安全的瓶颈问题。育种工作要坚持两条腿走路，一要选育高产品种，保障国家粮食安全，二要选育好吃营养的优质品种，满足人民对高品质农产品的需求。加强种业源头创新，是保障国家粮食安全，满足农业高质量发展和人们对高品质生活的必由之路。

在推进种源农业关键核心技术攻关方面，中国工程院院士戴景瑞建议，强化政产学研用全面合作的运行机制，以企业为主体，加强政产学研用的全面合作，加大投入，汇聚人才，设定成果共享的分配机制，发挥高校和科研院所的创新活力，以跃居种业世界领先水平为目标奋力合作，为我国农业的发展和粮食安全作出更大的贡献。

农业农村现代化关键在科技

乡村振兴的前提是巩固脱贫攻坚成果，要持续抓紧抓好，让脱贫群众生活更上一层楼。

“乡村振兴的过程就是农业农村现代化的过程，农业农村现代化关键在科技进步，其核心就是通过科技的力量提高农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率和绿色发展水平，使农业产业包含更多的科技含量、更大的就业容量、更好的生态质量。”科学技术部农村科技司司长兰玉杰表示。

民族要复兴，乡村必振兴。“新时代‘三农’工作重心历史性地由脱贫攻坚转向全面推进乡村振兴，确保粮食和农产品有效供给是首要任务。充分发挥科技的力量，下大力气解决好保基本粮食供给‘够不够’、保多样保质量‘优不优’、突破前沿抢占制高点‘有没有’三个核心任务，始终端牢中国饭碗。”中国工程院院士李玉这些年一直努力让食用菌成为农户“聚宝盆”，他的“小目标”就是着力做好小木耳等一个个乡土特色产业大文章，把特色做特，优势做优，实现“以小博大”，为乡村经济发展带来满园春色。

高旺盛建议，在实际行动中，特别要把保障粮食安全，保障初级产品供给安全，保障耕地农田安全以及保障脱贫攻坚成果摆在当前农业农村工作急中之急，重中之重，这也是当前农业农村科技工作必须担当的重大任务，应当从科技战略布局上下决心解决农业农村持续稳定发展最急需最紧迫最关键的技术问题，科技资源配置要聚焦重点产品，重点区域，重点农村，全面提升农业农村科技应对挑战的能力和引领发展的能力。

扎实推进科技政策落地见效

习近平总书记的重要讲话为新发展阶段做好“三农”工作指明了方向。

“农业科技创新工作要从‘三个维度’发力，一是抓住机遇强化系统化布局，二是以开放协同的新格局做好体系化推进，三是推动地方因地制宜做好差异化实施。”科技部中国农村技术开发中心主任邓小明表示，作为专业机构，将深入贯彻中央农村工作会议的精神，一方面积极探索实践科研计划实施管理的新机制、新做法来提振农业科技关键核心技术水平，确保农业科技成果前端供给；另一方面通过农业开放协同创新体系建设、科技成果“进园入县”专项行动等新体系、新动作来加强农业科技的系统联动，推动农业科技成果转化，在提升农业科技竞争力的同时做好乡村振兴的科技支撑。

“下一步，我们将紧紧围绕保障国家粮食安全和支撑乡村振兴两大战略任务，抓住种子和耕地两个要害，打好农业关键核心技术攻坚战，加快实现农业科技自立自强。”兰玉杰指出，具体来说就是实施“五个一批”：即布局一批原创性、引领性科技攻关项目，打造一批国家战略科技力量，培养一批科技领军人才和创新团队，示范一批农业科技成果，培育一批乡村特色主导产业，把科技创新这个关键变量转化为推动农业高质量发展的有效增量，转化为实实在在的农民收入和产业贡献，充分体现“凡是乡村振兴，必有科技支撑”。

(责编：赵竹青、陈键)