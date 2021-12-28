原标题：推进种源关键核心技术攻关 各地争当科创先锋军

农安天下，种为基石。中央农村工作会议25日至26日在北京召开，会议强调，“大力推进种源等农业关键核心技术攻关。”从国家战略需求出发，我国多地从省一级或园区、院所等层面，围绕种源关键核心技术攻关，组织实施重大科研项目，加快科技创新步伐，为推动国家实现种业科技自立自强、种源自主可控展现担当作为。

打造现代种业强省 中原雄心勃发

中原大地“重锤响鼓”谋种业创新，农业大省河南勃发科技雄心。

为打造全球种业科技创新高地，河南今年特别成立了神农种业实验室。这是河南设立的第二家省实验室。

中国工程院院士、河南省农科院院长张新友任主任。作为长期致力于花生良种选育的科学家，他为今年以来河南省建强良种选育平台、强化种源技术攻关前所未有的强力举措而心潮澎湃。

张新友介绍，实验室聚焦一是建设一流创新平台，二是凝聚一流创新人才，三是构建一流创新生态，四是解决种业重大科学问题，五是攻克种业关键核心技术，六是培育突破性新品种；到2025年，将建成一流的种业创新平台，聚集一批一流的领军人才，攻克一批种业关键核心技术，选育一批突破性新品种……

今年河南省科技厅启动实施9项种业创新领域重大科技专项，支持财政经费2300万元。该批次种业创新领域重大科技专项涵盖了主要农作物、主要经济作物等专题，聚焦育种核心技术，在主要农作物重要性状的遗传解析、分子设计育种、智能化育种、单倍体育种、基因编辑、表型精准鉴定等关键共性技术研究方面强力攻关。

前沿技术产业化应用 山东行动迅速

不久前，济南植物基因编辑公共技术平台启动，意味着我国生物育种技术的产业化应用按下“加速键”。

早在2018年，济南就在全国范围内率先布局了基因编辑技术产业化应用项目。这次平台的启动，可谓瓜熟蒂落。

记者了解到，面对种业“卡脖子”短板问题，从保障国家粮食和其他重要农产品产供安全出发，山东正在从多方面发力，其中包括科学编制《山东省“十四五”种业科技创新发展规划》；扩大良种工程规模，加快技术创新中心等各类育种协同创新平台建设，统筹省科技创新发展资金，持续稳定支持种业创新发展。与此同时，加强前沿生物技术研究应用，建立现代育种技术体系等。

产学研深度融合 湖南名片闪耀

近年来，湖南着力加大对种业“芯片”的研究的支持力度，积极打造中国的“种业硅谷”。“岳麓山种业创新中心的挂牌是湖南‘种业硅谷’建设的标志性工程。‘十四五’期间，我们将着力建成面向全行业的开放性关键共性技术平台，力争产出关键共性技术在全行业全领域的应用规模超过5亿元，支持创制出100个以上具有重大应用价值的新基因新材料新品系新品种，带动生物种业的产值超过500亿元。”岳麓山种业创新中心董事长田冰川说。

“袁隆平院士所强调，‘高产’是杂交水稻的永恒主题，这一主题实现的第一要素就是‘良种’。在育种上，我们以不牺牲产量为前提，不断培着优质、多抗的水稻新品种。我们在耐盐碱水稻、第三代杂交水稻、低镉杂交水稻育种方面也取得了不错的成绩。相信在不久的将来，高产、优质、多抗、绿色、高效的杂交水稻品种一定能助力增产增收和乡村振兴。”湖南杂交水稻研究中心栽培室主任李建武说。

此外，湖南着力打造聚焦种业核心技术攻关的岳麓山实验室，其中，岳麓山实验室隆平片区预计明年底有望投入使用。

聚焦开放协同创新 南繁硅谷崛起

12月份的三亚南繁育种基地，又热闹起来了！每年的10月份到次年的3月份，被育种人称为“南繁季”。今年，因为一座新城的崛起，让“南繁季”明显比往年提前了。来自全国各地的科研人员已经早早入驻，从田间地头，到高端实验室，一刻也不松懈开展科研育种工作。

三亚崖州湾科技城，是海南省扎实稳步推进自由贸易港建设过程中，重点打造的科技创新聚集地。以科技城建设为抓手，海南创新体制机制，高水平建设崖州湾种子实验室，注重各地创新主体协同和创新资源聚合，并为国家“南繁硅谷”高质量发展、高标准建设提供保障。

海南省农业农村厅负责人介绍，目前，已经编制形成《国家南繁硅谷建设规划（2021—2030年）》并报国家审议，科技城内的南繁科技城，国家南繁科研育种基地，全球动植物种质资源引进中转基地，作物、畜禽、水产现代种业产业园等快马加鞭建设。国家南繁科研育种保护区高标准农田23.9万亩已建成，乐东县抱孔洋、陵水县安马洋配套服务区已经达到“拎包入住”标准。中国农业大学、中国农科院等16个科研院校，中种集团、德国科沃施等25家国内外优质种业企业已陆续入驻。

(责编：赵竹青、陈键)