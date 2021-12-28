原标题：塑造“人才红利” 推动人才与产业深度融合

“人才是创新的第一资源、发展的第一要素，新时代比以往任何时候都更需要人才，佛山也比任何时候需要人才。”近日，佛山高新区党工委副书记、管委会主任潘东生接受记者采访时说。

对人才渴望的背后，实则是一座城市产业创新发展的提速升级。不久前召开的广东省佛山市第十三次党代会上，佛山提出要坚定不移构建现代产业体系，增创佛山制造重镇新优势。其中，佛山高新区要突出“高”和“新”，发展壮大高新技术企业群体，引进培育若干战略性新兴产业集群；而佛中人才创新灯塔产业园要突出“智”和“创”，吸引集聚各类高层次人才和高水平创新创业团队。

佛山高新区近年来一直努力构建有利于人才成长的培育机制，主动塑造“人才红利”，形成人才引领产业、产业集聚人才的良性循环，有力支撑了佛山经济高质量发展。

全新人才高地崛起

1年前，佛山源生基因生物科技有限公司（以下简称源生基因）创始人余乐博士带着团队来到佛山高新区。

源生基因在国内首创基于纳米孔测序技术，自主研发了试剂盒、智能快速检测一体机、病原体知识库等，可在4－8小时内为感染性患者出具病原体检测报告，可检测的病原近2万种，检测效率与准确度均高于传统检测方式。

“这里拥有深厚的制造业产业底蕴，十分吻合我们这种从事医疗器械生产的所需。”余乐把位于佛山高新区的公司定位为生产制造总部。

与余乐一样看好佛山高新区产业集群的，还有广东中科威蒂能源科技有限公司（以下简称中科威蒂）。“我们这一套分布式集中采暖系统，成功打破国外超低氮燃烧技术的垄断，在集合热计量、智能控制、末端控制的产品上弥补了国内空白。”公司技术总监周剑锋说，“最为明显的是，相关配套企业、人才梯队都在佛山集聚形成，我们发展中所需的东西，都能很快在此找到解决方案。”

源生基因、中科威蒂均是佛山高新区引进的高技术产业化创业团队。继去年首批签约引入21支创业团队后，今年佛山高新区加大力度，投入近亿元扶持以高端装备制造、智能家居、新材料等“3+3+X”为主导领域的高技术产业化创业团队，共引入26支创业团队。

近两年，佛山高新区着力通过吸引高层次人才，推动产业结构调整，实现产业转型升级，引进高技术产业化创业团队便是其中的重要举措之一。纵观两批引进的创业团队，可见其涵盖了生物医药、智能制造、人工智能、新材料等多个新兴领域。首批引入的21支团队中，目前半数以上已经实现新兴技术向产品转化。更为突出的是，在创业团队带动下，佛山高新区人才“孵化地”效果明显，现已引入超200名高层次人才，成为佛山产业发展的“超级大脑”。

推动人才与产业深度融合

“这里的创业氛围浓厚，充满了机遇和挑战。并且高新区提供的全面孵化服务，为初创企业的高速成长提供了极好条件。”佛山哨马智能装备科技有限公司运营负责人王娇娇由衷地说。

这些优势的建立，并非一日之功。

去年，佛山高新区研究出台17份主导政策，支持企业奖补资金近2亿元，全力推动产业集群高端化、科技成果产业化、高新技术企业规模化，实现了“四个全市之最”，即全市最好的创新平台落户在高新区，最大的产业项目落户在高新区，最有力度的产业化人才团队扶持政策在高新区，最优的政务服务环境体现在高新区。

不仅仅是简单的重金扶持。今年以来，佛山高新区先后出台了针对招商引资、创业团队、高成长企业、领军企业等一系列认定和扶持政策，服务覆盖企业全生命周期，并出台了《佛山高新技术产业开发区“十四五”金融发展规划（2021—2025）》，为企业长远发展提供金融活水。此外，还引进专业服务机构对创业团队实施“一对一”服务。

“我们将集聚更多科研、人才、金融资源，为企业数字化、智能化转型提供新动力，助力企业往‘高精尖’走，往‘高附加值’走。”潘东生透露，接下来将全力打造良好的人才创新创业生态、建设一批高端创新载体、出台一系列人才扶持政策、提供一流的人才服务保障措施，促进高水平人才的快速集聚，大力开展技术研发和创新创业，打造成粤港澳大湾区具有重要影响力的人才高地、科技创新中心和新兴产业核心载体。

(责编：赵竹青、陈键)