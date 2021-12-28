产业数字金融实现破冰，个人手机银行上半年月活客户同比增长41.97%，焕新新一代智能柜台，自助交易平均时长缩短40%，上线手机银行关怀版，向老年客群提供大字体等适老化服务……据华夏银行消息，2021年即将收官，该行在推进数字化转型，持续夯实数字底座，加快提升赋能业务能力上交出了一份可圈可点的答卷。

华夏银行相关负责人介绍，该行按照全面推进数字化转型、支持金融高质量发展监管导向，制定了《华夏银行2021-2025年数字科技转型行动方案》，明确了“智慧金融、数字华夏”的战略愿景和基本建成“一流智慧生态银行”的战略目标，以移动化、智能化、平台化、开放化为转型方向，积极开展数字化转型重点工程建设，加快提升赋能业务能力。据了解，华夏银行总行成立数字化转型领导小组，由行长任组长，实行数字化转型一把手负责制。同时，设立数字化业务产品创新委员会，负责审批数字化产品的业务模式、风控模式。

在资金方面，华夏银行设立金融科技创新基金，支持全行创新孵化项目，设立创新风险准备金，允许试错，鼓励新技术、新业态、新模式创新突破。从人力、财务、容错、技术、资源环境、裁决等方面，搭建企业级敏捷机制，创新思维模式，推动建设数字化转型评价体系，保障数字化转型有序开展。

调整优化组织架构，以构建企业级敏捷组织体系。华夏银行探索和发展银行金融科技业务；2020年成立数字化转型工作推进办公室，从统一数字化认知、创新业务模式、优化体制机制入手推动数字化转型进入快车道，同时组建金融创新研究中心；2021年成立产业数字金融部，统一承接、集中管理、监测全行产业数字金融业务。

持续加大新技术研究，陆续投产私有云、大数据、人工智能、生物识别、区块链等基础服务平台。华夏银行推进金融服务线上化、移动化、智能化，提升场景和生态对接能力，助力客户体验全面升级。其中，华夏银行上线手机银行5.0，性能提升10倍以上，截至2021年上半年，个人手机银行累计客户达到2179.73万户，平均月活客户达到357.32万户，同比增长41.97%。

华夏银行信用卡通过开拓非银生态圈，打造跨界融合能力，提升客户交互能力，满足消费者对金融服务的更高要求。截至今年三季度末，华彩生活App累计注册用户900万，累计绑卡用户737万，全年平均月活客户218万。

网点服务方面，聚焦智能便捷化体验，打造“好看、好用”的新一代智能柜台产品，从功能、交互、流程、页面等方面开展专业客户体验设计，客户操作效率提升30%、交易时长缩短40%、设备性能提升50%，实现全行90%以上个人业务可自助办理，客户自主性、便捷性服务体验有效提升。同时，华夏银行亦在创新建设“简约+智能+场景”的新型网点，推动8家分行19家网点全面完成转型升级，充分运用5G、智慧网点数字人等前沿技术，构建形式多样的厅堂交互服务场景，推动网点向多模态、沉浸式、交互性、智慧化转型。针对老年群体对移动金融的需求，华夏银行上线手机银行关怀版，向老年客群提供大字体、大图标、语音播报等适老化服务，用户端页面更加简洁和易用，符合老年客群操作习惯，解决老年客户操作不便等问题，助力老年人群跨越“数字鸿沟”。

2021年，华夏银行基于云原生技术，自主研发产业数字金融科技平台，直联核心企业，获取并运用生态场景的商流、物流、信息、资金等数据，突破数字化授信、智能风控关键技术，实现批量获客、快速授信，将金融服务嵌入生态场景，为客户提供全流程线上化、数字化融资服务。通过对产业进行评估，数据积累和数据验证，开发模型和规则，实现“三个秒支付”，即E秒授信、E秒放款和E秒支付。

今年以来，华夏银行进一步夯实新技术底座，完善大数据基础设施，以数据驱动赋能业务发展，持续丰富场景应用。据了解，华夏银行深化数据治理与数字资产管理，启动数字科技1号工程“禹治工程”，明确数据治理体系工作目标、实施路径和工作安排，推进数据价值释放与数据业务赋能应用。构建业内先进企业级大数据融合平台，整合1.6亿客户数据和引入22个外部数据源。

在信贷业务领域，目前，华夏银行已建立数字化信贷平台，覆盖贷前、贷中、贷后全流程、全生命周期管理。组建大数据分析与建模团队，自主开发20个专题数据模型，支持对公、个人领域的大数据应用创新。与此同时，华夏银行启动神盾工程，强化智慧运行与安全管理项目群；启动阿波罗工程，明确新技术应用平台群建设思路。在数字人民币相关技术研发方面，华夏银行建设安全可控全流程数字人民币示范应用项目，支持冬奥会数字人民币票务支付应用场景。

该负责人表示，未来，华夏银行持续围绕构建开放生态、精准营销、智慧经营、智能风控、依法合规、价值管理六大主题，在柔性组织、人才队伍、数据驱动、科技赋能四个方面全面提升数字化能力，扎实推进数字科技转型，向一流智慧生态银行进阶，全力推进高质量、特色化创新发展。

(责编：曹淼、李源)