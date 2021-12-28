人民网北京12月28日电 （记者王连香）近日，交通运输部、财政部联合印发了《关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（以下简称《通知》），指导各地进一步加强农村公路技术状况检测评定工作，为补齐管理养护短板，提升农村公路管理养护水平，助力“四好农村路”高质量发展提供有力支撑。

《通知》要求，地方各级交通运输主管部门要结合现阶段农村公路实际，合理选用检测评定标准，按照相关检测评定周期要求有序推进定期检测评定工作，并加强检测新技术的研发应用，不断提升检测效率、精准度和自动化检测比例。《通知》分阶段提出了农村公路路面自动化检测的目标。

《通知》提出，市、县级交通运输主管部门负责组织实施路况的检测、分析、评定和数据报送，省级交通运输主管部门负责汇总和保存本地区路况检评数据。地方各级交通运输主管部门要充分发挥农村公路技术状况检测评定数据的效用，深化检测评定数据在农村公路养护决策、养护计划、预算安排、绩效考核等方面的应用。

《通知》强调，地方各级交通运输主管部门要加强组织领导，确保检评工作按时、保质、保量完成；要与财政部门密切协作，强化资金保障，建立协调联动和数据共享机制；加强对数据的监督审核，确保检评数据质量。

(责编：王连香、高雷)