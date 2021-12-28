近日，第二十三届高交会在在深圳会展中心（福田）和深圳国际会展中心（宝安）同时举办。作为中国高新技术领域对外开放的重要窗口和高新技术成果产业化的重要平台，每年展会都受到社会各界的广泛关注。本次高交会上，有不少参会企业都展示了处于所在领域的技术创新成果。

酷狗音乐展区。受访者供图

其中，从2018年至今已连续四年亮相高交会的酷狗音乐，在音乐展区不仅展示了自主研发的K9K歌一体机、M7真无线降噪耳机等智能音乐硬件产品，更有音箱、TV、车载、可穿戴等多场景音乐解决方案充分体现了该公司在技术创新、专利开发、技术成果转化等方面的成果。

据酷狗音乐研发人员介绍，K9一体机是公司在家庭娱乐生态领域的一次创新尝试，创新的一体化设计解决了以往家庭KTV价格贵、占地大等产品痛点，旨在为用户带来了颠覆式的家庭娱乐新生活；M7真无线降噪耳机，采用一键ANC降噪技术且拥有语音点歌技术，通过BLE协议技术和酷狗音乐APP联动。截至2021年12月，公司发明专利申请超1300件，专利布局覆盖音频识别、提取、音效、歌声合成、多音轨等音频处理技术，也涵盖了音视频直播、智能硬件IOT等多个领域。

据了解，酷狗音乐一直在坚持技术创新之下，引导依靠用户，发挥大众力量形成该公司特有的内容生态优势；并且重新定义了用户和平台的角色。因此，在技术创新上，针对不同人群“开放”了诸多功能。该研发人员表示：“在IoT时代，音乐逐渐不再是耳机、音箱的专属，而是延展到电视、车载等多个有音乐需求的终端，形成了双向乃至多向的互通。未来，酷狗音乐将继续推进打破屏与屏之间的物理间隔，从温度、体验、智能三个方面去不断打磨产品体验。为用户提供个性化的多场景的音乐体验，坚持探索用音乐连接一切，让人们在生活中随处可享受数字音乐的高质量发展成果。”

(责编：董童、李源)