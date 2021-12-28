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国家铁路局：激发铁路发展活力 推动铁路高质量发展

2021年12月28日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰）12月27日，2022年国家铁路局工作会议在京召开，会议总结回顾2021年工作，深入分析形势任务，部署安排2022年重点工作。

国家铁路局党组书记、局长刘振芳在会上表示，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。回望中国铁路发展历程，特别是党的十八大以来，我国铁路事业取得了历史性成就、发生了历史性变革。

刘振芳表示，2021年，国家铁路局扎实推进党史学习教育，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，推动铁路高质量发展，支撑保障国家战略和经济社会平稳发展，人民群众的获得感幸福感安全感不断增强

一是保障国家重大战略实施，在服务构建新发展格局上取得新进展高质量推进川藏铁路建设；服务区域重大战略和区域协调发展战略实施；谋划推动“十四五”铁路发展，联合有关部门编制完成《“十四五”铁路发展规划》等规划，明确了铁路高质量发展的目标任务；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；推动高质量共建“一带一路”，中欧班列全年开行1.5万列，签署《中老国境铁路协定》，中尼铁路前期工作深化推进，中俄同江大桥建成。

二是强化责任落实，全力维护铁路安全持续稳定。加强铁路运输安全监管，推动31个省级政府建立“双段长”制，28个省建立厅际联席会议制度，25个省出台铁路安全地方性法规；加强工程质量安全监管，巩固隧道安全隐患排查整治专项行动成果，开展在建铁路站房工程安全隐患排查整治专项行动；加强设备质量安全监管，规范开展铁路行政许可。

三是坚持以人民为中心，不断提高铁路服务保障水平。强化铁路运输服务保障，督促协调企业做好粮食、电煤、应急、防疫等重点物资运输工作，做好北京冬奥会运输服务保障；加强服务质量监管，研究修订儿童票标准、禁限带物品目录等；持续抓好常态化疫情防控；切实维护农民工和中小微企业合法权益。

四是激发铁路发展活力，改革创新迈出新步伐。深化“放管服”改革，制定国家铁路局权责清单；推动市场化改革，规范铁路运输、装备制造、工程建设等领域市场秩序；推动科技创新，发布《“十四五”铁路科技创新规划》，推动铁路关键核心技术攻关。

五是大力加强基础建设，治理体系和治理能力建设取得新成果。制度体系进一步完善，《铁路法》修订取得实质性进展；标准体系进一步健全，编制发布《“十四五”铁路标准化发展规划》；应急管理工作进一步规范；自身建设进一步加强，制定实施《国家铁路局政府部门建设规划（2021—2025年)》。

六是深入开展党史学习教育，党的建设全面加强。坚持把党的领导贯穿到每项工作全过程各方面；立足岗位为人民群众办实事办好事，在铁路沿线安全环境治理、列车鸣笛扰民、“一老一小”便利出行等方面解决了一批群众急难愁盼的问题；强化组织能力建设，注重发现培养使用优秀年轻干部；加强党风廉政建设，力戒形式主义为基层减负。

(责编：张文婷、高雷)

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