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国家铁路局明确明年十项重点工作 推动铁路健康可持续发展

2021年12月28日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰）12月27日，2022年国家铁路局工作会议在京召开，会议总结回顾2021年工作，深入分析形势任务，部署安排2022年重点工作。

国家铁路局党组书记、局长刘振芳在会上表示，2022年国家铁路局要全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动实施“十四五”铁路发展规划，深化铁路供给侧结构性改革，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，毫不放松抓好常态化疫情防控，加快建设交通强国，推动铁路高质量发展，努力当好中国现代化的开路先锋，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

刘振芳表示，国家铁路局明年将重点抓好10个方面的工作：一要确保党中央国务院决策部署落实落地。二要坚决维护铁路安全持续稳定。三要推动铁路创新发展提质增效。四要进一步提升铁路服务保障水平。五要推动铁路健康可持续发展。六要推动铁路行业绿色低碳发展。七要扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。八要持续加强铁路行业基础建设。九要加强铁路国际交流合作。十要全面加强党的领导，弘扬伟大建党精神，忠诚履职，齐心协力，开拓进取，加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋。

(责编：张文婷、高雷)

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