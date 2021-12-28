人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）日前，外汇局以视频形式召开2022年全国外汇管理工作会议，总结2021年外汇管理工作，分析当前外汇形势，研究部署2022年重点工作。

会议认为，2021年，外汇管理部门统筹发展和安全，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续推进外汇领域改革开放和治理体系治理能力现代化，有效维护外汇市场基本稳定和国家经济金融安全，助力“十四五”实现良好开局。

一是跨境贸易投资自由化便利化水平持续提升。开展跨境贸易投资高水平开放试点，推动贸易外汇收支便利化试点扩容提质，促进贸易新业态新模式健康发展，支持私募股权投资基金开展跨境产业投资，开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点，丰富跨境金融服务平台应用场景。提升个人用汇便利化水平。积极做好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效准备工作。

二是防控跨境资金流动风险取得积极成效。加强宏观审慎管理和预期管理，引导企业更广泛使用汇率避险工具。提升非现场监管能力，严厉打击外汇领域违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。

三是外汇储备经营管理水平稳步提升。外汇储备规模稳定在3.2万亿美元左右。

四是全面从严治党向纵深推进。扎实开展党史学习教育，深入推进“我为群众办实事”实践活动。开展庆祝建党100周年系列活动。积极配合中央巡视。持续加强作风建设，强化党员干部纪法意识。

会议强调，2022年，外汇管理工作要坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展和安全，维护外汇市场稳健运行和外汇储备规模稳定，深化外汇领域改革开放助力宏观经济稳定，着力维护外汇市场健康秩序，继续做好“六稳”“六保”工作，推进经济高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会议部署了2022年外汇管理重点工作。一是要深化全面从严治党。深刻领悟“两个确立”，以政治建设为统领全面提升党的建设质量，贯彻落实以人民为中心的发展思想，不断巩固拓展党史学习教育成果。扎实做好中央巡视问题整改，把整改成果转化为推动外汇管理工作高质量发展的强大动力。推动分支机构严格落实“一岗双责”，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

二是防范化解外部冲击风险。加强外汇市场监测研判和宏观审慎管理，强化外汇重点领域风险防控，维护外汇市场稳定运行。

三是深化外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目高水平开放，扩大跨国公司本外币一体化资金池试点，推进私募股权投资基金跨境投资试点，推进外债便利化改革。建设开放多元、功能健全、规范运行的外汇市场。深化传统贸易形态外汇管理便利化改革，促进外贸新业态规范创新发展，优化个人用汇服务。以中小进出口企业为重点优化外汇服务，引导企业更好管理汇率风险，拓展跨境金融服务平台应用场景。

四是完善外汇市场微观监管。改善银行外汇业务真实性审核方式，逐步建立实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效的管理机制。加强跨部门合作和非现场监管能力建设，坚持外汇市场微观监管执法标准的跨周期一致性、稳定性和可预期性，“零容忍”打击外汇领域违法违规行为。

五是完善外汇储备经营管理。保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。推进专业化的投资能力建设、科技化的运营管理能力建设、市场化的机构治理能力建设。

六是夯实外汇管理基础工作。加强外汇市场法治建设，推进《外汇管理条例》修订。建设高水平的国际收支统计体系。加大外汇重点课题研究。深化“数字外管”和“安全外管”建设。

(责编：张文婷、高雷)