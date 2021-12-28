人民网北京12月28日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局（以下简称国铁北京局）获悉，12月28日，国铁北京局与北京市昌平区政府在京张高铁昌平站联合开展“净化铁路外部环境，服务保障冬奥盛会”主题宣传活动。

据国铁北京局安监室相关负责人介绍，北京局与铁路沿线地方政府共同建立了“路地协同工作机制”，配齐配强路地“双段长”85名，建立路地微信工作群30余个，签订环境安全互保协议325份，通过加强路地沟通协调，压实各方责任，有效提升了铁路沿线外部环境整治效果。自2021年9月以来，路地联合开展百日整治工作，明确排查整治标准，按阶段、分步骤扎实推进环境隐患排查整治工作，经过路地近百天的努力，共整治各类环境隐患870余处。

同时，为确保京张高铁安全高效运行，更好地服务保障北京冬奥会、冬残奥会，组织编印《北京冬奥会、冬残奥会京张高铁沿线环境安全指导手册》，配发到路地段长和生产一线，指导开展环境巡查、风险研判、隐患整治和日常管控，并在京张高铁沿线配备环境巡查人员142名，应急处置人员185名，全面提升环境安全巡查、管控、处置和应急保障能力。

北京市昌平区城管委相关负责人介绍，为净化铁路沿线环境，服务保障冬奥盛会，昌平区上下同心、借势发力、迎难而上、真抓实干，自2018年起就对京张高铁沿线开展了环境整治提升，在拆迁拆违方面，结合城市规划，加快推进铁路沿线两侧改造，签约1361宗腾退项目，拆迁面积130万平方米，拆除违建42处11万平方米；在环境治理方面，按照“目之所及、应整必整”的原则，对京张高铁昌平段沿线开展环境“大扫除”，共治理问题点位1100余处，清运渣土9500余方，粉饰建筑外立面2万余平方米；在绿化美化方面，全面提升京张高铁沿线冬季景观品质，完成绿化总面积8300余亩，实施战略留白绿化635亩，打造了一条生态绿廊。

随着冬奥会、冬残奥会的临近，路地双方将持续在精细化管理上下功夫，巩固路地联防共治成果，合力打造干净、整洁、有序、安全的京张高铁沿线环境，为成功举办2022年北京冬奥会贡献一份力量。

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