申佳平

医疗装备发展事关突发公共卫生事件装备保障，直接关系人民群众的生命安全和身体健康。

近日，工业和信息化部、国家卫生健康委、国家发展改革委等十部门联合印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》（以下简称《规划》），到2025年医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。12月28日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，相关负责人就《规划》有关的热门话题进行回应。

我国医疗装备产业机遇与挑战并存

“当前阶段制定医疗装备产业发展规划非常及时、也非常有必要。”工业和信息化部装备工业一司司长王卫明在会上介绍，《规划》是国家层面推动医疗装备产业发展的第一个规划。总体来看，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。目前已形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节，基本满足我国医疗机构诊疗、养老、慢性病防治与应急救援等需求。

他同时坦言，“十四五”时期，我国医疗装备产业发展既面临重大机遇，又面临重大挑战。一方面，新一轮科技革命和产业变革深入推进，制造业与新一代信息技术融合提速，给医疗装备发展带来新的机遇。同时，全球“大卫生”“大健康”产业快速发展，医学服务模式从疾病医学服务向“疾病+健康”医学服务转变，从院中诊疗向院前家庭健康管理、院间资源共享、院后康复的连续性服务方向延伸拓展，医疗装备产业发展空间巨大。

另一方面，新冠肺炎疫情加速全球产业链供应链区域化、本地化调整，发达国家争夺医疗装备竞争高地日趋激烈，我国医疗装备向产业链价值链中高端迈进面临的阻力和竞争压力明显加大。

五大重点任务推动产业精细化转变

据介绍，《规划》围绕诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械等重点发展领域，提出了“十四五”期间重点任务。

一是通过加强产业基础能力建设、提升产业链供应链现代化水平、完善产业共性技术平台建设，提升技术创新能力。二是通过加强原创性引领性医疗装备攻关、加强临床应用创新研究、加快智能医疗装备发展，提升有效供给能力。三是通过加强优质企业培育、推动产业集群化发展、提升企业智能制造水平，提升国际竞争能力。四是通过推进“5G+医疗健康”新模式发展、推进居家社区和医养康养一体化发展、提升紧急医学救援保障能力，提升全方位服务能力。五是通过建立健全标准体系、健全安全保护体系、健全产业基础平台体系，提升基础支撑能力。

“新冠肺炎疫情的突然爆发为我国乃至全球医疗装备产业发展敲响了警钟，暴露了我国医疗装备产业应急保障准备不足、行业应急保障机制缺乏等问题。”中国医学装备协会秘书长李志勇指出，对此，《规划》明确要加强疫情预测预警、应急检验检测、疫病防治、紧急医学救援、医疗装备应急动员等能力建设，为重大公共卫生事件等应急需求做好医疗装备保障工作。比如，要开展传染病快速检测成套装备、大规模疫病防控应急装备及解决方案研究，提升传染源识别、传染途径切断等水平，提高突发传染病的应急反应能力；要发展海陆空远程医学救援、极端天气紧急医学救援等装备，提升自然灾害紧急医学救援能力。

李志勇表示，下一步，医疗装备行业将积极加强紧急医学救援能力建设，支持医疗装备生产企业合理布局产能，推进产业升级和技术改造，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变，加强应急医疗装备技术储备、产能储备，形成平急结合机制，一旦发生疫情、灾情，能够实现快速转产，提升我国紧急医学救援装备的快速响应、有效供给能力。

三方面保障养老服务需求

人口老龄化是今后较长一段时期我国的基本国情，我国养老服务需求持续增长。

“目前适用于老年人需求的医疗装备产品种类还不够丰富，医疗保健服务还不够便捷多样。特别是我国人口老龄化面临基数大、增速快等突出特点。”国家卫生健康委规划发展与信息化司一级巡视员齐贵新介绍，2020年底，我国60岁以上的老年人口达2.6亿，今后5年60岁及以上老年人将以每年约1000万人的速度增长，高龄和失能失智老人数量不断增多，我国养老和健康服务供需矛盾将进一步凸显。

他介绍，为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，保障我国老年人安度晚年的需求，提升人口老龄化社会发展医疗健康服务保障能力，《规划》中做出了三方面重点部署。

一是明确要大力发展适用于老年人需求的保健康复、智能辅助等医疗装备。比如，鼓励对推拿、牵引、康复辅具等传统保健康复装备开展系统化、定制化、智能化升级，更好地满足老年人个性化需求；同时，加快研发基于机器人、智能视觉与语音交互、脑机接口、人机交互与智能控制技术的新型护理康复装备，发展智能康复机器人、智能助行系统、多模态康复轮椅等智能化装备，为老年人日常生活、出行等提供更好助力。

二是明确要发展居家社区级新型医疗装备。探索在老年人、慢性病等重点人群生活区域如家庭、公共场所等健康建筑内嵌入医疗健康感知类装备，对个人身体健康信息实现实时监测与评估，进行智能疾病预警、主动干预等。

三是明确要推进居家社区、居家医康养一体化发展。推动构建医疗机构、第三方诊断/检验中心、医养结合机构、居家社区等信息共享、协同联动的新机制，开展老龄健康医养结合远程协同服务试点，探索构建防、诊、治、康、护、养一体的医疗健康服务新模式，推动医疗卫生服务向社区、家庭延伸，为促进医养康养有机结合、健全基本养老服务体系做好积极支撑。

图片来源：工业和信息化部装备工业一司

(责编：申佳平、高雷)