人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，截至今日，西气东输管道系统今年累计输送天然气突破1000亿立方米，这是西气东输管道系统年输气量首次突破千亿立方米，标志着我国能源结构优化升级进一步提速。

西气东输管道员工对输气管道进行检查。受访者供图

国家管网集团有关负责人表示，目前，我国干线天然气管网的一次入网量为每年1900亿立方米，西气东输管道系统输量占其中50%以上，今年累计输送的1000亿立方米天然气占我国全年表观消费量的27%，对于带动我国国产气资源的开发、进口气入网量的增加和下游清洁能源的利用，具有重要意义。

西气东输三线工程瑞金站。受访者供图

目前，西气东输管道系统累计输送天然气7000亿立方米，供气范围覆盖了我国西部、长三角、珠三角和华中等地区的400多座城市、3000余家大中型企业，惠及近5亿人口。

西气东输管道中卫压气站。受访者供图

“据测算，7000亿立方米天然气可以折合替代标煤9.32亿吨，减少二氧化碳排放10.24亿吨、粉尘5.08亿吨，相当于种植31.79亿公顷、约3.32个我国国土面积的阔叶林，促进天然气在我国一次能源消费结构中的比例由2003年的2.4%左右提高至目前的8.4%。”该负责人表示。

首台套国产化压缩机组应用于西气东输二线。受访者供图

据了解，西气东输工程是我国实施西部大开发战略的标志性工程，也是“全国一张网”骨干天然气管道，由西气东输一线、二线和三线3条主干线及其配套的联络线组成，总长度超过20000千米，承担着全国主干管网50％以上的天然气输送任务。

西气东输三线中段建设现场。受访者供图

2021年，西气东输三线中段（中卫-吉安）工程正式开工建设，与前期建成投产的西气东输三线西段及东段联通后，将进一步提升西气东输管道系统的天然气供应能力，推动形成“十四五”天然气“四大战略通道+五纵五横”的干线管网新格局。

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