人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

惠及我国近5亿人口 西气东输管道系统年输气量首次突破千亿立方米

2021年12月28日17:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，截至今日，西气东输管道系统今年累计输送天然气突破1000亿立方米，这是西气东输管道系统年输气量首次突破千亿立方米，标志着我国能源结构优化升级进一步提速。

西气东输管道员工对输气管道进行检查。受访者供图

国家管网集团有关负责人表示，目前，我国干线天然气管网的一次入网量为每年1900亿立方米，西气东输管道系统输量占其中50%以上，今年累计输送的1000亿立方米天然气占我国全年表观消费量的27%，对于带动我国国产气资源的开发、进口气入网量的增加和下游清洁能源的利用，具有重要意义。

西气东输三线工程瑞金站。受访者供图

目前，西气东输管道系统累计输送天然气7000亿立方米，供气范围覆盖了我国西部、长三角、珠三角和华中等地区的400多座城市、3000余家大中型企业，惠及近5亿人口。

西气东输管道中卫压气站。受访者供图

“据测算，7000亿立方米天然气可以折合替代标煤9.32亿吨，减少二氧化碳排放10.24亿吨、粉尘5.08亿吨，相当于种植31.79亿公顷、约3.32个我国国土面积的阔叶林，促进天然气在我国一次能源消费结构中的比例由2003年的2.4%左右提高至目前的8.4%。”该负责人表示。

首台套国产化压缩机组应用于西气东输二线。受访者供图

据了解，西气东输工程是我国实施西部大开发战略的标志性工程，也是“全国一张网”骨干天然气管道，由西气东输一线、二线和三线3条主干线及其配套的联络线组成，总长度超过20000千米，承担着全国主干管网50％以上的天然气输送任务。

西气东输三线中段建设现场。受访者供图

2021年，西气东输三线中段（中卫-吉安）工程正式开工建设，与前期建成投产的西气东输三线西段及东段联通后，将进一步提升西气东输管道系统的天然气供应能力，推动形成“十四五”天然气“四大战略通道+五纵五横”的干线管网新格局。

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》显示：2021年中国游戏行业销售收入近3000亿元
　　人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）近日，中国音数协游戏工委等发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国游戏用户规模保持稳定增长，用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%。同时，2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，比2020年增加了178.26亿元，同比增长6.4%。…
惠及我国近5亿人口 西气东输管道系统年输气量首次突破千亿立方米
　　人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，截至今日，西气东输管道系统今年累计输送天然气突破1000亿立方米，这是西气东输管道系统年输气量首次突破千亿立方米，标志着我国能源结构优化升级进一步提速。 西气东输管道员工对输气管道进行检查。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部