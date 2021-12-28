12月26日，由中国国家地理主办的“2021中国野生生物影像年赛颁奖典礼”在B站上线。

据介绍，大赛致力于“聚焦自然生态、聚集生物多样性、聚焦自然故事”，让更多的人感受到生命的力量。在多方合作下，本届年赛从全世界53个国家和地区征集到共计31797件优秀的野生生物影像作品。其中，围绕手机展开的两项大奖——摄影单元成人组高通骁龙手机奖和视频单元手机组高通骁龙特别奖，获得广泛关注。在颁奖典礼现场，还放送了利用搭载骁龙888 5G移动平台的手机拍摄的国家公园纪录片作品《手机里的国家公园》。

高通全球副总裁侯明娟与著名野生动物摄影师、野性中国创始人奚志农共同颁发年赛摄影单元高通骁龙手机奖。

高通骁龙连续第二年成为大赛影像技术合作伙伴。高通公司全球副总裁侯明娟表示：“科技的创新和发展，为我们每个人带来更美好的生活。这次中国野生生物年赛设立手机特别奖，旨在鼓励更多优秀创作者能够参与到野生生物影像的拍摄和分享中来。骁龙移动平台支持的先进科技，不断突破影像技术的边界，让更多人能够便捷地通过智能手机记录、创作、分享高清质量的照片和视频，随手记录生活之美，随时捕捉自然之美。”

据了解，一直以来，骁龙移动平台凭借众多移动端创立的影像技术，包括高达2亿像素的照片拍摄、8K视频拍摄、4K HDR10视频拍摄等，让智能手机摇身变成“口袋里的照相机”。这些影像技术创新能够广泛应用到野生生物拍摄中，帮助专业摄影师和摄影爱好者在丰富多样的自然场景下，拍摄出专业品质的图像。凝聚了高通公司在移动计算领域数十年的研发投入的骁龙移动平台，在影像技术上的创新从未停止，未来也将为专业野生生物拍摄创造更多可能。

侯明娟在年赛颁奖典礼上还提到：“手机拍摄已经深入到了各种野外环境中，从拍摄深海里的生物到高原上的精灵，传递纯粹、生动、壮丽的自然与生命之美。骁龙在赋能万物互联的同时，也致力于保护万物共存的生态，以科技的力量，传递生命的力量。”

(责编：董童、李源)