原标题：人工智能产学研创新发展 赋能数字经济新时代

人工智能是数字经济新时代下的重要生产力，利用人工智能技术打造数字经济新引擎更是当下的发展风口。12月25日，中国科学院人工智能产学研创新联盟年会暨第三期人工智能创新大讲堂在京举行，会上发布了中科院联盟人工智能年度报告和年度人工智能亮点成果，人工智能领域技术、产业等各方专家汇聚一堂，共同探讨如何用人工智能技术赋能数字经济新时代。

前沿动态分享 新锐观点迭出

“十四五”规划纲要提出，要以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，充分发挥我国数据、应用场景的优势，促进数字技术与实体经济深度融合。

当前，人工智能已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，利用人工智能推动产业高质量、现代化、智能化水平提升，是我国人工智能行业知名专家和领军企业家的矢志所在。

“以人工智能为代表的新一代信息技术，正深刻改变着世界发展格局。”作为联盟战略咨询委员会主任，中科院科技战略咨询研究院院长潘教峰在致辞中提出，当下各国争相竞力，谋占技术高地，中国也在不断发力，已形成了从中央到地方、从技术到产业纵横结合的人工智能发展体系。

潘教峰表示，从2017年成立至今，中国科学院人工智能产学研创新联盟多次承担国家重大任务，推动产学研合作及技术成果相继孵化落地。“我们期待联盟能够携手社会各界力量，紧密合作，共同推动中国科学院乃至中国人工智能事业的发展。”

中国科学院控股有限公司董事长索继栓在致辞中表示，加快发展新一代人工智能是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。索继栓对联盟提出了三点建议：“一是坚守源头核心技术创新，实现关键技术自主可控；二是着力打造人工智能产业新生态，形成国家需求引导、产业集群引领、协同创新的新模式；三是护航数字经济行稳致远，重塑百花齐放、活力迸发的平台经济健康生态。”

中国科学院院士冯登国在《网络空间安全技术发展态势》主题演讲中将当前网络空间安全技术发展态势概括为以下几点：人工智能技术已成为网络安全技术的创新源泉；量子计算机等新型计算机技术促使高强度安全技术快速发展；5G落地应用与6G快速推进，牵引了网络安全技术高速发展；区块链为网络安全技术创新发展注入新的活力；大数据和云计算技术引领数据安全技术创新发展。

在《AI使能6G演进及应用》主题演讲中，中国工程院院士张平分享对AI+6G未来发展方向的看法。他认为，6G将走向人机物灵充分联结、虚实结合、智慧涌现的泛在智简网络。而泛在智简网络既作为智慧化的服务基础设施和创新生态的数字化材料元素，又因其引入的人灵境协同，将提供先进智能涌现、创新创造赋能的生态环境。同时，灵境协同增强后的个人、组织、城市、国家，将以守仁求和为理念，开展价值共创，共建人类命运共同体。

科大讯飞董事长刘庆峰以《产学研合作推动人工智能生态繁荣》为题发表主题演讲，分享了当前以科大讯飞为代表的企业在语音识别、机器翻译、自然语言理解等人工智能技术方面的进展。他指出，人工智能下一步研究的四个主要方向包括无监督训练、多模态融合、脑科学交叉研究、人机协同进化。

当前，人工智能要切实解决社会重大命题，必须要从单点应用突破到系统性创新。以教育领域为例，科大讯飞正切实用因材施教的系统性创新助力教育“双减”，使得学生无效练习、作业时间、焦虑情绪均取得显著降低，提升学习兴趣。

刘庆峰强调，人工智能是支撑幸福中国和工业强国的必然选择，而生态的繁荣决定了未来人工智能产业全球竞争格局，也是产学研联盟的重要基础，科大讯飞也期待着继续与联盟一同创新开放、合作共赢。

人工智能前沿研究与产业发展报告发布

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年，政策加持之下，人工智能势头猛劲，数字经济方兴未艾，人工智能产业迎来了助推浪潮。年会现场，中国科学院人工智能产学研创新联盟发布《人工智能前沿研究与产业发展报告2021》，报告从人工智能国内外战略态势、技术趋势、产业发展与应用以及中科院研究亮点成果等四个方面，回顾并总结了2021年全球人工智能前沿研究与产业发展动态。

报告认为，2021年世界主要国家均已进入全面推进人工智能战略的阶段，人工智能监管已成为各国人工智能发展的重中之重，人才培养是各国AI发展的核心竞争力，AI基础设施的重要性愈发凸显。

针对中国人工智能发展现状，报告总结了五项特点：优化人工智能战略布局，推动产业融合发展；夯实学科建设基础，注重人工智能区域人才；完善人工智能标准体系，制定相关法律规范；加快人工智能政策落地，开展实验区规划建设；开展人工智能发展研究，为产业发展建言献策。

对于产业发展态势，报告分析认为，人工智能产业规模持续扩大，预计到2025年末中国人工智能核心产业规模有望达到4000亿。在智能语音市场，科大讯飞竞争优势明显，市场份额稳居第一。人工智能企业持续蓬勃向上，人工智能产业集群化现象明显。

应用环境向好，人工智能发展如虎添翼，一大批智慧应用也瞄准未来科技和产业发展的制高点成功落地应用，并取得显著成效。现场，中科院联盟发布年度人工智能亮点成果，合肥研究院“智慧党建数字化平台”、科大讯飞“讯飞开放平台”等13家单位的14项成果入选。

拥抱人工智能，赋能数字经济，此次联盟年会和大讲堂不仅让国内外人工智能发展的最新政策、战略和成果得到分享，还为政府、企业、院所和公众搭建了对话平台，促进人工智能合作“生态圈”生生不息。相信在中国科学院人工智能产学研创新联盟的推动下，人工智能技术将成为强劲引擎，跑出经济发展加“数”度。（李倩）

(责编：曹淼、李源)