近年来，工业和信息化部着力构建优质企业梯度培育体系，加强“专精特新”中小企业的培育扶持和示范引领，目前，已培育国家级专精特新“小巨人”企业4762家，带动省级“专精特新”中小企业4万多家。

为充分发挥金融服务的导向性和示范性，全力支持“专精特新”企业发展，近年来，农业银行聚焦“专精特新”企业，推进全行范围专项服务及重点业务，搭建全流程一体化科创金融产业链，加大对科技创新的金融支持。

专项推进 加大金融供给

今年8月，工信部公示了第三批专精特新“小巨人”企业名单。农业银行快速反应，按照全量名单，组织推进全行范围的专精特新“小巨人”企业专项服务。截至目前，农业银行与2600余家专精特新“小巨人”企业建立合作关系，为逾1200户“小巨人”企业提供信贷支持，贷款余额近200亿元。

据悉，农业银行精准对接“专精特新”企业全生态、全周期，在“存、贷、股、债、服”产品需求的基础上，从客户分类、信用评级、授信管理、信贷授权、担保方式、投贷联动等方面提出一揽子支持政策，为“专精特新”中小企业提供更加差异化的金融服务。今年，农行浙江分行战略新兴产业贷款突破1000亿元，科创企业贷款余额760亿元，为6000家科创企业提供金融支持。

精准服务 扩大服务覆盖

为充分调动基层一线服务主动性，农行银行积极构建政府机构、科技型企业、投融资机构、服务机构、科研院所等全流程一体化的科创金融产业链。

农行厦门分行深耕银政合作和源头营销，今年先后参加“中国创新创业大赛”、“创客中国”中小企业创新创业大赛（厦门赛区）和“白鹭之星”大赛，通过宣讲会、现场对接、实地调研等形式服务企业科创金融需求。同时，成立高新技术制造、软件信息技术2个专业化团队，确保全市专精特新“小巨人”企业对接全覆盖。

目前，厦门市有79家国家级“小巨人”企业，其中有63家企业产品填补了国际或国内相关领域空白，有7家A股上市公司，而农业银行提供金融服务的有69家。此外，农业银行高度重视“专精特新”企业梯度培育体系，组织各分行积极对接辖内省级“专精特新”中小企业，带动更大范畴的科创企业金融服务。

特色产品 助力企业成长

为快速满足专精特新“小巨人”企业金融需求的突破口，农业银行确定了账户合作、信贷业务、公私联动、投贷联动等四项重点业务。

农行江苏分行创新研发“专精特新小巨人贷”，针对企业研发投入高、轻资产等特征，以科技赋能科创，通过科创企业营销管理平台2.0版，提升信贷运作效率和客户服务体验。苏州地区“专精特新”小巨人企业开户合作率、信贷合作率分别达到80%和60%。

在研究专精特新“小巨人”企业生产经营特点的基础上，农业银行提出针对“专精特新”中小企业的双链服务模式。通过“保理e融”、“应收e贷”等链捷贷系列产品，服务“小巨人”企业在产业链中“关键配套”和“核心企业”双重角色，实现上链、强链、延链、固链。

新兴活力，赋能直接融资

在加大信贷供给的基础上，农业银行充分发挥集团协同作用，积极开展交易所合作、股权投资、投贷联动，努力形成“乘数”效应，提升商投一体化服务能力。12月10日，农业银行与北京证券交易所签署战略合作协议，将重点推动客户资源、综合服务、业务创新、科技金融和信息资源“五大协同”，助力“专精特新”企业在资本市场脱颖而出。

例如，农行深圳分行近年来与深交所创新创业投融资服务平台合作，为科创企业提供常态化股权融资路演服务，本月举办了“‘千帆企航’云路演”专精特新企业专场活动，推荐中集智能、飞扬骏研等4家专精特新“小巨人”企业。这4家“小巨人”企业均为农行深圳分行客户，并开展了现金管理、授信、代发工资、“集团e贷”和乐分易等合作，此次更是为企业提供知名创投机构对接资源。

农业银行相关负责人表示，近年来银行大力提升集团直接投资能力，形成商业银行与资本市场优势互补、直接融资与间接融资并驾齐驱的良好合力。联合深投控集团在深圳共同发起设立科创企业专属的科创基金，募集规模20亿元，为粤港澳大湾区科创企业的高质量发展加速赋能。近期，银行还发挥行司联动优势，由农行宁波分行牵线农银国际苏州公司与浙大九智资本，在宁波设立农业银行“专精特新”基金，基金总规模50亿元，将重点支持长三角地区“专精特新”中小企业股权融资。

该负责提出，农行下一步将继续加大对科技创新的金融支持，扩大股权投资规模，优化信贷供给，创新专属产品，为“专精特新”企业高质量发展贡献金融力量。

(责编：董童、李源)