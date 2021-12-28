申佳平

近年来，机器人日益融入经济社会方方面面，正极大地改变着人们的生产和生活方式。

近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等15个部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称《规划》），到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，相关负责人就我国机器人产业发展现状、重点机器人产品创新应用等热门话题进行回应。

我国机器人产业迎来发展窗口期

工业和信息化部装备工业一司司长王卫明在会上介绍，“十三五”期间，通过持续创新、深化应用，我国机器人产业呈现良好发展势头。

一是规模、技术和产品实现突破。2016-2020年，我国机器人产业规模快速增长，年均复合增长率约15%，其中工业机器人产量从7.2万套增长到21.2万套，年均增长31%。

二是应用水平大幅提高。我国已经连续八年成为全球最大的工业机器人消费国，2020年制造业机器人密度达到246台/万人，是全球平均水平的近2倍。工业机器人应用领域已经覆盖汽车、电子、冶金、轻工、石化、医药等52个行业大类、143个行业中类，服务机器人、特种机器人在仓储物流、教育娱乐、清洁服务、安防巡检、医疗康复等领域实现了规模应用。

三是产业链基本完备。我国机器人产业已基本形成了从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系，核心技术和关键零部件创新有序推进，整机研发及批量制造能力不断增强，产业链应变能力和协同发展能力持续提升。

“我国已经成为支撑世界机器人产业发展的一支重要力量。”王卫明表示，当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。

王卫明同时坦言，与世界先进水平相比，我国机器人产业还存在一定差距，比如技术积累不足，原创性研究、理论研究、正向设计能力欠缺；产业基础薄弱，关键零部件质量稳定性、可靠性等还不能满足高性能整机的需求；高速、高精、重载等高性能整机产品供给缺乏等。

供需“双向发力”做好四方面保障

据了解，《规划》立足机器人产业高质量发展，从技术、规模、应用、生态等角度提出了未来5-15年的发展目标。

工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏具体介绍，到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3-5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。

“实现‘十四五’发展目标也不可能一蹴而就，还需要社会各界共同努力，从供给和需求两侧‘双向发力’”。汪宏指出，一是着力夯实产业基础，加强机器人关键核心技术攻关，补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板，加强标准体系建设，提升检测认证能力；

二是着力增强产品供给，面向重点行业需求，集聚优势资源，推进高端机器人产品研制，拓展机器人产品系列和种类，提升性能、质量和安全性；

三是着力拓展市场应用，实施“机器人+”应用行动，组织产需精准对接，推进机器人典型应用场景开发，加快工业、服务、特种机器人推广；

四是着力优化产业生态，支持机器人产业链上中下游协同创新、大中小企业融通发展，深化国际交流合作，加快培育优势特色产业集群。

推动重点机器人产品创新应用

近年来，伴随我国制造业转型升级步伐的加快，工业机器人需求激增，应用范围持续拓展，

中国机器人产业联盟执行理事长兼秘书长宋晓刚表示，“十四五”时期，将重点推进工业机器人、服务机器人、特种机器人重点产品的创新及应用，推动产品高端化智能化发展。

一是工业机器人方面。重点研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人，面向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储等真空（洁净）机器人，具备防爆功能的民爆物品生产机器人，AGV、无人叉车，分拣、包装等物流机器人，面向3C、汽车零部件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人，可在工作区域内任意位置移动、姿态可达、有灵活操作能力的移动操作机器人。

二是服务机器人方面。重点研制果园除草、精准植保、采摘收获、畜禽喂料、淤泥清理等农业机器人，采掘、支护、钻孔、巡检、重载辅助运输等矿业机器人，建筑部品部件智能化生产、混凝土浇筑、装饰装修、构部件安装等建筑机器人，手术、护理、检查等医疗康复机器人，助行、助浴、情感陪护等养老助残机器人，家务、教育、娱乐等家用服务机器人，讲解导引、餐饮、配送等公共服务机器人。

三是特种机器人方面。重点研制水下探测、作业、深海矿产资源开发等水下机器人，安保巡逻、反恐防暴、交通管理、边防管理等安防机器人，消防、应急救援、安全巡检、核工业操作等危险环境作业机器人，检验采样、消毒清洁、辅助巡诊查房、重症护理辅助操作等卫生防疫机器人。

图片来源：工业和信息化部装备工业一司

(责编：申佳平、高雷)