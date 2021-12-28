人民网北京12月28日电 （记者乔雪峰）近日，国家邮政局、国家发展和改革委员会、交通运输部联合印发《“十四五”邮政业发展规划》（以下简称《规划》）。

12月28日，国家邮政局举行专题新闻发布会，对《规划》进行发布解读。国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山表示，《规划》是“十四五”时期加快建设邮政强国、推动邮政业高质量发展的行业蓝图，对于把握重大机遇、明确目标任务、汇聚各方力量、统筹引领发展具有重要意义。

“十三五”期间，邮政业持续健康发展，行业规模、创新活力、服务能力、综合实力跃上新台阶，基础性战略性先导性作用显著增强，“十四五”邮政业发展具备坚实基础。

曾军山表示，当前，邮政业发展仍然处于重要战略机遇期，机遇大于挑战。我国已转向高质量发展阶段，人民美好生活用邮需要更加旺盛，邮政业发展具有诸多优势和条件。面对世界百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，不稳定性不确定性明显增加，行业发展不平衡不充分问题仍然突出。

曾军山指出，“十四五”期间，必须认清矛盾变化，把握发展规律，抓住机遇，应对挑战，努力在危机中育先机，于变局中开新局。

《规划》突出以人民为中心，突出高质量发展，突出创新发展，突出系统观念，突出开门编规划，强调要完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动邮政业高质量发展为主题，以深化邮政业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活用邮需要为根本目的，以快递“进村进厂出海”为重要抓手，统筹发展和安全，推进高效能治理，健全畅通高效、普惠便捷的国内寄递物流服务体系，打造开放共享、安全可靠的国际寄递物流服务体系，实现邮政事业和邮政产业协同发展，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，为建设人民满意、保障有力、世界前列的邮政强国开好局、起好步，为建设现代化经济体系、构建新发展格局提供有力支撑。

此外，据曾军山介绍，《规划》立足“十四五”，提出了规模实力、基础网络、创新能力、服务水平、治理效能五大方面目标，设定了邮政业业务收入、建制村快递服务通达率、重点地区快递服务72小时准时率、八家头部企业（CR8）研发经费投入增长、可循环快递包装保有量等12项指标。预计到2025年，邮政业年业务收入超过1.8万亿元，邮政业日均服务用户超过9亿人次，快递业务量超过1500亿件，形成多个年业务量超过200亿件或年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌。《规划》还描述了2035年远景目标。

为贯彻落实指导思想，实现发展目标，在深入研判邮政业发展趋势的基础上，《规划》提出了八方面的工作任务，即：加强普遍服务保障，提升邮政服务水平，以巩固发展邮政事业；培育壮大市场主体，提升快递服务质效，推进产业协同融合，推动区域协调发展，以加快壮大邮政产业；加强枢纽布局建设，提升干线运输能效，建强寄递末端网络，以完善寄递网络体系；拓展海外服务布局，提升跨境服务能力，以发展国际寄递物流；健全科技研发体系，完善技术标准体系，打造技术产品体系，建立科技测评体系，发掘行业数据价值，以推进行业科技创新；强化行业安全管理，加强网络数据安全，健全行业应急体系，以提高行业安全水平；健全绿色制度体系，推进包装绿色转型，促进绿色低碳发展，以促进行业绿色发展；完善行业法规制度，加强治理能力建设，形成协同治理合力，提升数字治理水平，以提升现代治理能力。

国家邮政局政策法规司副司长刘莹表示，“十四五”时期，国家邮政局将深入践行“人民邮政为人民”的宗旨，持续发挥《规划》的统筹引领作用，努力提升邮政快递服务水平，促进邮政普遍服务均等化水平稳步提高，促进快递服务便捷化、定制化程度明显提升。一是修订邮政普遍服务标准和快递服务标准，提升现有部分标准水平，推进标准实施。二是缩短邮件寄递时限，实现全程跟踪查询。优化快递服务满意度调查和时限测试工作。三是规范快递服务加盟经营行为，完善质量统一管理制度。开展快递服务质量品牌创建行动。四是推动城市居住社区配建邮政快递服务场所和设施，在街坊中心配置快递货物集散站。在城镇老旧小区改造中，因地制宜开展智能快件箱、智能信包箱和邮政快递末端综合服务站改造建设。五是加强农村网络设施资源共享，鼓励共同分拣、共同运输、共同收投。加快完善农村寄递物流体系，大力推进村级寄递物流综合服务站建设。全面推进乡镇邮政局所标准化规范化信息化。六是支持推广无人车、无人机运输投递，加强配套场地和设施建设，发展无接触服务。七是提升党报党刊投递服务水平。推进主题邮局建设。八是充分利用邮政网络平台，拓展政务、便民、电商、金融等服务。

为保障《规划》真正落实见效，国家邮政局将从坚持党的领导、加强政策保障、推进人才强邮、强化实施管理等四个方面着手，加强对《规划》实施的组织领导、综合配套和基础保障。

(责编：张文婷、高雷)