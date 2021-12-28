原标题：科技赋能 让生活更美好

坐落在深圳湾畔的南山区，历经千百年沧桑巨变，至20世纪70年代末期仍是一片荒山和滩涂，南山的科创事业大刀阔斧地迈开步伐走了40多年，经历了从引进、消化吸收技术，到不断推进国产化，再到实现自主创新等一系列战略性转变。今天，规划面积近70平方公里的西丽湖国际科教城搭乘上时代的快车，作为深圳市推动粤港澳大湾区建设的重大战略平台之一，再次为南山科创亮起了一盏灯。

以麒麟山为屏，西丽湖为镜的西丽湖国际科教城，是大自然恩赐的“天然氧吧”。从2002年开始，深圳市在这里布局了大学城，引入清华、北大、哈工大、南科大、深大等高校。同时，中科院深圳先进技术研究院、鹏城实验室等科研机构相继入驻，这里逐渐成为深圳智慧与创新的源泉。

致力于成为大湾区创新驱动发展的核心动力源，科技、教育、产业、金融“四融合”示范区，国际一流的创新生态高地，国际科技开放合作的引领区，西丽湖国际科教城是粤港澳大湾区和深圳社会主义先行示范区建设的重要引擎与示范载体、粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要支撑，也是部省市共建的重大战略平台。

为落实粤港澳大湾区规划，高质量打造西丽湖国际科教城，12月27至28日，由科技部、深圳市政府联合主办的首届西丽湖论坛在西丽湖国际科教城区内举办，论坛致力于打造原创科学思想与科技成果的发布与交流平台、前沿科技产业的发现孕育与展示平台、大湾区协同创新生态的共建共治平台、与全球主要科技创新中心城市的对接联动平台。

12月27日，首届西丽湖论坛在深圳召开。主办方供图

“部省市”加持科教城建设

摊开深圳地图，西丽湖国际科教城区位优势非常明显，它地处粤港澳大湾区黄金出海口，是广深港澳科技创新走廊的核心战略节点，南连深圳高新区、北接光明科学城、东连深港科创合作区、西接前海自贸片区，区位优势独特、自然环境优美、基础设施完善、科教资源密集、创新主体活跃、创新氛围浓郁，是深圳创建综合性国家科学中心的重要支撑。

去年年底以来，国家、省、市的系列重磅文件中，都明确支持西丽湖科教城建设。2020年12月，科技部、教育部、广东省政府联合出台《深圳西丽湖国际科教城建设方案》，提出将西丽湖国际科教城打造成为“国家实验室创新生态样板”的总体目标，并明确要求举办西丽湖论坛，打造国际化创新论坛品牌。这一专项文件赋予了科教城是大湾区创新驱动发展的核心动力源，科技、教育、产业、金融“四融合”示范区，国际一流的创新生态高地和国际科技开放合作的引领区四大战略定位。以此为契机，南山区加快构建“部省市”共建机制，全面融入国家科技战略，为科技创新提供源源不竭的动力源泉。

在今年南山区“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，也多次提到“西丽湖国际科教城”，特别是在“十四五”时期，南山区将加快建设新时代“3+3”战略示范工程中，西丽湖国际科教城排在6大战略工程第一位。

西丽湖国际科教城精心构筑“一心、两轴、三区”的空间布局。“一心”即以西丽湖为中心；“两轴”即依托城市道路，联动片区发展的驱动轴。南北轴对内串联西丽新中心和石壁龙创新片区，对外向北联系石岩高新园区、光明科学城，向南串联深圳高新区、后海中心区，经深圳湾口岸，通往香港。东西轴对内串联留仙洞战略性新兴产业总部基地、西丽老中心、大学城、南山智园、白石岭，对外向西衔接前海深港现代服务业合作区，向东紧邻深圳北站枢纽，并通往坂雪岗科技城；“三区”即大学城创新片区、石壁龙创新片区和西丽中心区，以创新集群为龙头、带动周边社区城中村、工业区升级转型、整体提升的创新片区。

举办首届西丽湖论坛

如何才能高质量打造西丽湖国际科教城？首届西丽湖论坛围绕西丽湖国际科教城的目标和功能定位进行探讨，以“创新·可持续发展”为主题，以构筑“科技、教育、产业、金融”紧密融合的创新体系和鹏城实验室创新生态样板为目标。香港特别行政区行政长官林郑月娥，国家科技部党组书记、部长王志刚视频致辞，中国科学院院士、广东省副省长王曦，深圳市委副书记、市长覃伟中现场致辞。

本届西丽湖主论坛在中央媒体和经济、科技行业头部媒体及大湾区媒体上联合直播，人民网、央视频、凤凰网、百度APP、新浪新闻、网易新闻、界面新闻、36氪、视频号、微博、抖音、快手、深圳卫视、壹深圳14个官方直播平台，吸引了超过333.8万人在线观看，网友们通过不同渠道“出席大会”，百度APP首页搜索关键词直达直播页，网易传媒研究院跨界发起直播，吸引超100万网友围观，西丽湖论坛组委会开通官方账号在新浪新闻直播间的观看次数也达到94.4万。

论坛设置了一个主论坛和四个分论坛，主论坛围绕党和国家重大决策部署，聚焦服务粤港澳大湾区和社会主义先行示范区建设，探索前沿科技创新应用。论坛集聚政府官员、专家学者、行业领袖及科技创新生态圈核心资源共同交流研讨，为西丽湖国际科教城的建设献智献策，探讨西丽湖国际科教城发展未来，助推打造粤港澳大湾区的“智核”。四个分论坛围绕“绿色科技发展论坛”“世界大学校长论坛”“大湾区创新生态论坛”“科技金融论坛”四大主题展开更深度交流。联合国教科文组织自然科学助理总干事莎米拉·奈尔-贝杜埃勒，2005年诺贝尔生物学或医学奖获得者巴里·马歇尔等获奖专家、院士通过线上线下多种形式致辞和高峰对话。

林郑月娥在致辞中表示，香港将继续完善创科产业生态圈，继续探索创新要素进一步跨境流通的措施，加强国际科创合作，建设高水平科技基础设施和创新平台，与粤港澳大湾区其他城市的科创发展相辅相成。香港和深圳同为大湾区的核心城市，两地可以发挥在科技创新方面的比较优势，协同合作，强强联手，以“1+1大于2”的战略，共同推动大湾区发展成为国际科技创新中心，为国家的发展做出贡献。

王志刚表示，深圳作为粤港澳大湾区建设的重要引擎，应在大湾区国际科技创新中心建设中勇担更大责任和使命。科技部将支持西丽湖国际科教城汇聚优质创新资源，推动体制机制创新，积极构建新型举国体制，进一步探索教育支撑创新、金融赋能发展的融合共进新模式，支持将西丽湖论坛打造成为具有国际影响力、彰显大湾区特色、体现融合创新特点的论坛品牌。

王曦表示，希望深圳以举办此次论坛为契机，坚定不移实施创新驱动发展战略，大力培育战略性新兴产业和未来产业，推动产业链创新链深度融合发展，为大湾区国际科技创新中心建设作出新的更大贡献。

首届西丽湖论坛的举办，是新时代深圳积极融入国际创新网络的有力举措，新阶段深圳高举科技创新旗帜的重要表现，新征程跑出“深圳加速度”的关键推力。

覃伟中表示，深圳将抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范和建设中国特色社会主义法治先行示范城市、粤港澳大湾区高水平人才高地等重大战略机遇，充分用好此次论坛成果，高标准打造光明科学城、河套深港科技创新合作区、西丽湖国际科教城等重大创新平台，促进产业链、创新链、人才链、教育链深度协同，强化与香港、澳门创新资源高效对接联通，努力建设具有全球影响力的科技和产业创新高地，切实担当起推进高水平科技自立自强的深圳责任。

粤港澳大湾区创新引擎

“未来的南山，南有蛇口国际海洋城、北有西丽湖国际科教城，一南一北，遥相呼应。”

西丽湖国际科教城是深圳市推动粤港澳大湾区建设的重大战略平台之一，南山区按照“基础研究＋技术攻关＋成果产业化＋科技金融+人才支撑”的思路，高标准建设南山“中央智力区”西丽湖国际科教城。目前，科教城内已经聚集了一批全球高端创新资源，片区布局了国家实验室鹏城实验室，拥有国家省市各类创新载体519家，打造了中国科学院深圳先进技术研究院、国家超算深圳中心、深圳计量质量检测研究院、9所诺奖科学家实验室等一批高层次创新平台。

同时，科教城覆盖留仙洞战略性新兴产业总部基地，有国高企业800余家，主要集中在生物医药、新一代信息技术领域。紧邻的前海、后海、深圳湾等总部基地的开发建设可以为企业做大做强后向全球延升提供最佳平台。

鹏城实验室是我国网络通信领域新型科研机构，聚焦国家中长期目标和战略需求，以打造创新型网络空间科学国家实验室为目标，紧密配合国家新一代人工智能的重大规划。鹏城云脑二期正式上线运行，汇聚了31位院士、200位国际会士、国家杰青等高端人才在内的3400余位各类人才，为构建实验室创新生态体系打下了坚实基础。香港大学与市政府签署了合作备忘录，将港大深圳校区选址落户在西丽湖国际科教城石壁龙片区。

当前，西丽湖国际科教城已经聚集了至少有深圳约50%以上的高校资源和深圳约60%以上的高层次人才，有4.54万在校生和1.5万科教人才。高新产业云集、高校资源丰富、高精尖人才汇聚，可以预见西丽湖国际科教城将成为深圳又一重大创新平台，以创新力量擎领湾区未来。

深圳市规划国土发展研究中心总规划师邹兵透露，西丽湖国际科教城要体现“世界眼光、国际标准、深圳特色”，发展定位为世界一流大学城、国家基础科学和应用基础研究中心、粤港澳大湾区创新智核。

科创助力美好生活

“幸福感”是市民对一座城市最大的肯定与褒奖，深圳市南山区连续三年入围“中国最具幸福感城市”。人才汇聚、创新包容、宜居宜业，正是这个城区“幸福感”的重要来源。

全国科创看深圳，深圳科创看南山。如今，深圳市南山区正在成为富有全球影响的科创中心。1990年建区时，南山区生产总值为78亿元，2018年发展到5018亿元，增长超过63倍，人均接近34.39万元，每平方公里税收超过8亿元；PCT国际专利申请量超过7000件，全社会研发投入占地区生产总值比重达4.71%；现有海内外上市企业163家，国家级高新技术企业3500多家。

在南山这片创新创业的沃土上，形成了“六个90%”：90%的创新型企业为本地企业、90%的研发人员在企业、90%的研发投入源自企业、90%的专利产生于企业、90%的研发机构建在企业、90%的重大科技项目由龙头企业承担，走出了一批高质量发展的企业，包括腾讯、华为、招商银行等本地世界500强企业。灯火通明的西丽湖国际科教城，作为人才高地，更是未来无数创业者的“造梦空间”。

深圳市南山区还以市场为导向、产学研深度融合，鼓励企业承担国家重点研发计划、重大科技专项，致力于在核心芯片、医疗器械、生物医药、人工智能、机器人、微纳米材料与器件等领域实现突破。目前，深圳市南山区已成为全国知名的科技强区和广东省经济强区，第二三产业比例为41.6∶58.4，产业结构进一步优化。

中国科学院院士、美国国家工程院院士、香港大学校长张翔表示，每一场技术革命都推动了人类的进步，早期的工业革命从纺织革命到铁路的出现到汽车的发明，到计算机的发展，一直到最近几十年的纳米技术的出现和最近的AI，也就是人工智能的出现。每一场技术的革命都带来了人类生活的变化和革新。

先进科技成果不仅体现在提振综合国力的国之重器上，还惠及普通民生，成为百姓对美好生活的向往的“加速器”。大到智能生产工具，小到刀片电池，科技元素已渗透到社会经济生活的方方面面。在此过程中，各类创新企业积极参与，不断探索“新赛道”，成为我国科技与经济社会深度融合中的重要一环。

当前，随着“提升企业技术创新能力，强化企业创新主体地位”的理念日益深入社会经济生活的各个领域，南山区还有很多企业在食品、日化、生活服务等细分领域，通过科技创新实现自身产品与品牌的战略升级，助力人民实现美好生活。数据显示，“十三五”以来，我国技术市场合同成交额5年内翻了一番，2019年超过2.2万亿元。这些企业广泛参与各类科研项目，积极推动将科研成果进行产品转化，促进科研成果与经济社会发展深度融合，实现从科研到市场的良性循环。

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。党的十九届五中全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

从蛇口的改革开放开山“第一炮”，到深圳创建社会主义现代化强国的城市范例，特区激荡的40年，南山始终以创业者的姿态奋勇向前，闯出了一条具有鲜明特色的创新发展之路，成长为创新之区、科技之地。

南山科技创新事业在一张白纸上绘就了绚丽多彩的科技画卷，从昔日落后的边陲农业县，到今日世界著名的现代化大都市；从粤港澳大湾区核心引擎之一，到创建社会主义现代化强国的城市范例；从滩涂蚝田到楼宇林立，从城市边缘到城市中心……作为深圳的缩影，南山区一直奏响先行强音，让科技成果遍地开花，让人民生活丰富多彩。（李雪 宋盈莹）

(责编：李源、董童)