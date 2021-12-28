人民网北京12月28日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为推动城乡居民大病保险（以下简称大病保险）业务健康可持续运行，根据相关规定并结合大病保险业务开展以来的情况，银保监会对大病保险名单进行了梳理，并公布了调整后的保险公司总公司大病保险名单。记者梳理发现，名单共包含14家人身险公司和12家财产险公司。

人身险公司共14家，包括：中国人民健康保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、平安养老保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、新华人寿保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、东吴人寿保险股份有限公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司。

财产险公司共12家，包括：中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、永安财产保险股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司、都邦财产保险股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司、国元农业保险股份有限公司。

下一步，银保监会将继续加强监管，与银保监局上下联动，不断完善管理机制。继续对名单实行动态管理，严格新增承办主体，进一步加强现场检查力度，及时将不符合条件的公司移除出名单，切实把好入口关，推动大病保险制度平稳有序运行。

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