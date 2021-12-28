贵州省税务部门依法查处一起虚开增值税专用发票案
2021年12月28日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局贵州省税务局了解到，今年以来，国家税务总局贵州省税务局稽查局与公安部门密切配合，持续加大对虚开增值税专用发票等涉税违法行为的打击力度。近期，贵州税警部门联合破获一起虚开增值税专用发票案件，捣毁虚开发票窝点3个，抓捕林宽、周斌等9名犯罪嫌疑人，另有2人投案自首。
经查，该犯罪团伙注册空壳公司138户，采取“快速登记、快速领票、快速虚开、快速走逃”的手段，虚开增值税专用发票2613份，价税合计金额2.5亿元，其中增值税电子专用发票30份，价税合计金额299.48万元。
贵州省税务局稽查局有关负责人表示，税务部门将按照国家税务总局统一部署，充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击工作机制作用，常态化严厉打击虚开增值税专用发票等涉税违法行为，切实维护纳税人合法权益，构建公平有序的税收营商环境。
(责编：王仁宏、高雷)
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