人民网北京12月28日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局海南省税务局了解到，近期，国家税务总局海南省税务局稽查局联合公安、人民银行依法查处一起虚开运输服务增值税专用发票案，抓捕犯罪嫌疑人4名，查封房产2套，冻结存款337万元。该犯罪团伙操纵23户运输和租赁企业，涉嫌向广东、北京等28个省(区、市)的365户企业虚开发票2万余份，价税合计金额25.83亿元，目前该案正在进一步查办中。

海南省税务局稽查局有关负责人表示，税务部门将按照国家税务总局统一部署，充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击工作机制作用，进一步加大对虚开发票等涉税违法行为的常态化精准打击力度，为经济社会发展营造良好税收秩序。

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