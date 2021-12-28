人民网北京12月28日电 （记者车柯蒙）近期，国家税务总局漯河市税务局稽查局根据税收大数据分析和相关线索，与公安部门密切配合，依法查处了以王晓晨（男）、朱强（男）、冷越云（女）为首的文娱领域“黑中介”涉税违法案件。

经查，2019年7月以来，王晓晨、朱强、冷越云等人利用他人身份信息，通过在全国11个省（市）注册北京泽乾税务咨询有限公司、九江市泽乾影视文化产业园有限公司、湖南蓝山铭启企业管理中心、舞阳县华韵文化服务有限公司等600余户企业，以从事影视劳务外包、推荐演员和宣传合作等名义，在没有发生实际经营业务的情况下，为有关文娱领域从业人员虚开发票，并帮助有关文娱领域从业人员设立“空壳”企业逃避缴纳税款，从中牟取非法利益。目前，王晓晨、朱强、冷越云3名主要犯罪嫌疑人已被司法机关依法逮捕。

河南省漯河市税务部门有关负责人表示，正按照统一部署，采用先提示提醒，再督促辅导，后予以警告，对警告后仍拒不配合整改的依法立案稽查，对立案案件选择部分情节严重的进行公开曝光的工作步骤，对明星艺人、网络主播纳税情况依法进行规范。对该案涉及的文娱领域从业人员正督促其进行自查整改。对于在2021年底前主动报告和纠正涉税问题的，税务部门将依法从轻、减轻或者免予税务处罚，对仍拒不自查自纠或者自查自纠不彻底的，将依法依规严肃处理，切实营造法治公平的税收营商环境，促进行业在发展中规范，在规范中发展。

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