人民网记者 车柯蒙

继浙江省杭州市税务部门先后曝光朱宸慧、林珊珊、黄薇等网络主播偷逃税案件后，12月28日，贵州、海南、河南三地税务部门再次曝光两起虚开增值税专用发票案件和一起中介机构涉税违法案件，进一步规范税收秩序，营造公平法治的税收环境。

对各类涉税违法行为常态化保持“露头就打”态势

今年10月，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合在北京召开全国打击“假企业”“假出口”“假申报”虚开骗税违法犯罪专项行动总结暨常态化打击工作部署会议，对危害社会经济税收秩序、危害国家税收安全的“三假”涉税违法犯罪行为，开展六部门联合常态化打击，有助于提高打击的整体性、协同性、精准性。

记者梳理税务部门网站发布的消息发现，除了此次海南省和贵州省税务部门分别曝光的虚开增值税专用发票案件外，今年以来，税务总局先后8次曝光虚开增值税发票案件等重大涉税违法案件，各地税务部门也在持续加大案件查处曝光力度。

海南大学财政与税收研究中心主任郭慧芳表示，税务部门不仅依法查处文娱领域从业人员和中介机构的涉税违法行为，还严厉打击虚开增值税专用发票违法行为，这充分表明税收监管和税务稽查的力度越来越大，税收执法也越来越严。依托大数据分析和智能监控预警，税务部门深化“双随机、一公开”监管，构建“信用＋风险”新型动态监管机制，对“假企业”“假出口”“假申报”露头就打，保持对各类涉税违法行为严厉打击的高压态势。这再次警示相关人员，依法诚信纳税是每个公民应尽的义务，切莫抱有侥幸心理，触碰法律红线。

贵州财经大学副校长李汉文表示，税务总局近期在三地开展全面数字化的电子发票试点工作，这是一项利国利民利企的好事，不法分子钻空子虚开骗税，必须重拳打击。贵州省查处的虚开发票案件中就有虚开增值税电子专用发票。六部门常态化联合打击，也是为全面数字化的电子发票试点保驾护航。建议继续进一步加大打击力度，坚决查处虚开电子专票的涉税违法行为。

对中介机构联动检查体现税收监管“严”字诀

漯河市税务局稽查局发布的消息显示，该局根据税收大数据分析和相关线索，依法查处了以王晓晨（男）、朱强（男）、冷越云（女）为首的文娱领域“黑中介”涉税违法案件。王晓晨等人在没有发生实际经营业务的情况下，为有关文娱领域从业人员虚开发票，并帮助有关文娱领域从业人员设立“空壳”企业逃避缴纳税款，从中牟取非法利益。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为，一些涉税中介机构利用自身专业特长，以所谓税收筹划的名义帮助不法分子偷逃税款，实则是损公肥私的歪门邪道。在多起偷逃税案件中，都能看到这类“黑中介”的影子。漯河市税务局稽查局查处曝光这起典型案件具有强烈的警示意义和震慑作用。建议税务机关会同有关部门在严查相关明星艺人、网络主播的同时，对于背后沆瀣一气的“黑中介”、网络平台、经纪公司和经纪人，包括利用不合规的税收政策洼地偷逃税款的机构和个人，都予以坚决严厉打击。

“税务部门既查处偷逃税的明星艺人、网络主播等纳税人，又联动查处帮助偷逃税款的相关中介机构，充分体现了税务部门对涉税违法犯罪严厉打击的‘零容忍’态度。”中山大学法学院教授杨小强认为，这再次警示文娱领域从业人员和相关方，随着税收监管力度的不断加大和税收大数据应用的日益深化，任何铤而走险的偷逃税行为，都将被依法严惩。

提醒、督促、警告、稽查、曝光 税务部门“五步”执法温度和力度并重

值得注意的是，在曝光重大涉税违法案件的同时，近期，包括北京、上海、广东、江苏、浙江等在内的多地税务部门发布通告，催请明星艺人、网络主播纳税人在2021年底前自查、报告并纠正涉税问题，释放出加强税务监管的明确信号。

今年9月，国家税务总局办公厅发布通知明确进一步加强文娱领域从业人员日常税收管理，对2021年底前能够主动报告并及时纠正涉税问题的，可以依法从轻、减轻或者免予处罚；对税务机关调查核实和督促整改工作拒不配合的，要依法责令限改，并提请行业主管部门和行业协会协助督促纠正；情节严重的，要严肃依法查处。

中国政法大学财税法研究中心主任、中国法学会财税法学研究会副会长施正文表示，从税务总局办公厅发布通知，到近期多地税务部门再发催请自纠通告，再到先后曝光多起重大涉税违法案件，一套成熟的对明星艺人、网络主播加强监管的“打法”已经清晰浮现：税务机关经税收大数据分析评估发现存在的涉税风险，先提示提醒，再督促辅导，后予以警告，对警告后仍拒不配合整改的依法立案稽查，对立案案件选择部分情节严重的进行公开曝光。

有关专家表示，税务部门对涉税案件的处理一贯坚持依法依规、宽严相济、过罚相当的原则，体现了执法温度与力度的统一。比如在对张恒的处理处罚中，既坚持严格执法，又考虑张恒是郑爽偷逃税案件的举报人之一等有关情节，依法从轻处理。对黄薇的处理处罚也体现了这一原则。

郑州大学商学院教授宋霞表示，在税收大数据加持下，提醒、督促、警告、稽查、曝光这五个步骤已经成为税务部门加强税收监管的一套成熟打法，体现出税务部门精准监管、精确执法，规范监管与促进发展并重的思路。

(责编：王仁宏、高雷)