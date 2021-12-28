新华社北京12月28日电 题：把舵定向稳驭舟——从中央经济工作会议部署看宏观政策稳健有效

新华社记者申铖、魏玉坤、吴雨

宏观政策是稳定经济的重要手段。“围绕保持经济运行在合理区间，加强和改善宏观调控”“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”……日前召开的中央经济工作会议为明年宏观政策定下基调。

稳健有效的宏观政策、精准灵活的调控手段，立足当前、着眼长远，将有效应对风险挑战，护航中国经济稳健前行。

宏观政策稳健有效 稳住经济基本盘

前缓后快——观察今年地方政府专项债券发行情况，会发现这样一个节奏。自8月份以来，我国专项债发行进度明显加快，每月发行规模均超过5000亿元。

节奏变化，源自宏观政策调控审时度势。今年一季度，我国经济稳定恢复，地方合理把握发行节奏，有效避免债券资金闲置。下半年以来，结合经济形势变化，政策预调微调，专项债发行使用显著提速。

在国务院发展研究中心宏观部第二研究室副主任李承健看来，“十四五”开局之年，面对复杂多变的国内外环境，宏观调控政策保持定力、精准发力，为经济持续稳定恢复提供重要支撑，彰显我国应对复杂局面的经济治理能力。

围绕做好明年经济工作，中央经济工作会议明确要“稳字当头、稳中求进”，并提出七大政策，分别从宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等方面作出具体部署。

“宏观政策要稳健有效”位居七大政策之首。加大宏观政策跨周期调节力度，提高宏观调控的前瞻性针对性；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策……会议进一步明确宏观政策发力方向。

积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续——

今年以来，积极的财政政策精准直达、持续发力：优化和落实减税降费政策，预计全年新增减税降费达到1万亿元；2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制，惠企利民……

“2022年将实施更大力度减税降费，增强市场主体活力。”财政部部长刘昆说，财政部门将准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策。

稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕——

综合运用多种货币政策工具，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度，推动企业综合融资成本稳中有降、金融系统继续向实体经济让利……日前召开的2022年中国人民银行工作会议明确货币政策安排。

在全球主要经济体大多采取宽松的货币政策的背景下，我国货币政策始终保持稳健，既有力支持实体经济，又不搞“大水漫灌”，引导形成市场合理预期。

在中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀看来，明年宏观政策要稳健有效。其中，“稳健”就是要保持政策的连续性、稳定性、可持续性，“有效”就是要提高政策的针对性、操作性、管用性，抵御经济下行压力，使“六稳”稳得牢，“六保”保得住。

跨周期和逆周期调控有机结合 熨平经济波动

今年7月底召开的中共中央政治局会议提出“要做好宏观政策跨周期调节”，中央经济工作会议进一步提出“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”。

“做好跨周期和逆周期调控政策有机结合，要立足今年、着眼明年，处理好当前和长远、总量和结构、速度和效益的关系，把稳增长放在更加突出位置，持续推动高质量发展。”国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆说。

受疫情影响，2020年一季度中国经济下降6.8%、跌了一个“坑”，今年一季度经济增长18.3%、上了一个“坡”，2022年一季度则要迈过一个“坎”。

面对经济下行压力，中央经济工作会议在明确“加大宏观政策跨周期调节力度”的同时，提出“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”，彰显我国宏观政策审时度势、精准发力。

“跨”——体现在政策跨年度安排上。

规模达1.46万亿元的2022年新增专项债务限额近日下达各地，多地已提前启动债券申报工作。

“四川正加快分配中央提前下达的部分明年专项债券额度，尽快将额度分配至市县，抓紧形成实物工作量，为明年一季度稳投资、稳增长助力。”四川省财政厅债务处处长屈琳杰说。

“逆”——体现在对经济周期波动的反作用上。

当前，世界经济处于疫后复苏的筑底波动期，不确定性显著增强，经济恢复进程也会出现反复。

“应对经济下行压力加大，就是要缓解我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，逆对经济周期，采取有针对性的政策措施。”宁吉喆说。

16条振作工业经济运行的“硬举措”发布，推动工业高质量发展；推出系列举措促进外贸平稳发展，做好跨周期调节，努力保订单、稳预期；进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持……

聚焦经济运行中的关键领域、薄弱环节，多项跨周期、逆周期政策近期已陆续出台、有机结合，有利于熨平经济波动、避免大起大落，保持经济运行在合理区间。

加强政策统筹协调 推动经济行稳致远

经济社会发展是一个相互关联的复杂系统。当前，我国经济发展面临稳增长、保就业、防风险、控物价、促平衡等各种需求，桩桩不容有失，件件彼此关联，牵一发而动全身，必须防止顾此失彼。

中央经济工作会议提出，必须加强统筹协调，坚持系统观念。

“既要防止出现‘合成谬误’，避免局部合理政策叠加起来造成负面效应；也要防止‘分解谬误’，避免把整体任务简单一分了之，更不能层层加码，导致基层难以承受。”韩文秀说。

各领域政策协调联动，形成合力——

统筹短期宏观调控和中长期经济发展，加强财政政策与货币政策的协调联动，推动财政、货币、就业政策和产业、投资、消费、社会、环保、区域等政策形成系统集成效应。

“各领域政策要统筹协调、相互配合，才能形成合力、发挥更大效用。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示。

各地区部门勇担责任，积极发力——

12月15日，年内第二次降准落地；12月20日，1年期LPR较上一期下调了5个基点至3.8%；此前不久，人民银行还下调支农支小再贷款利率0.25个百分点……金融部门出台多项举措，推动综合融资成本稳中有降。

“各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前，做好政策出台前对经济发展的影响评估，慎重出台有收缩效应的政策，稳定市场预期，提振发展信心。”李承健说。

聚焦市场主体施策，激发活力——

上亿市场主体是中国经济韧性、潜力所在，是宏观政策效果的受益者和“阅卷人”。

“3000多万元税款暂缓缴纳，大大减轻了企业资金压力！”华能松原热电有限公司总经理王国辉说。对煤电和供热企业实施“减、退、缓”税措施，引导金融机构对煤电、煤炭等生产企业予以合理的信贷支持……多项措施精准发力，为煤电和供热企业纾困解难。

“如果把经济社会发展比喻为一棵参天大树，保住、稳住市场主体就是厚植发展的沃土。”中国社会科学院副院长高培勇说，要把经济工作和宏观政策配置的着力点和着重点扎根于市场主体，围绕激发市场主体活力持续发力、久久为功。

(责编：郝江震、白宇)