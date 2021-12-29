本报记者 王俊岭

近年来，河北省唐山市丰南区积极引导传统产业引入智能制造设备，提升操作的精准度、规范度，提高生产效率和产品质量，助推经济高质量发展。图为日前一家钢管智能生产车间的工人正在调试智能机械手臂。

毕 帅摄（人民视觉）

江苏省苏州市的生物医药、人工智能、新一代信息技术、航空制造等高端制造快速发展，“苏州制造”产品远销全球。图为近日位于苏州市普源精电科技股份有限公司的质检员在测试出口的示波器产品。

华雪根摄（人民视觉）

12月28日，工业和信息化部、国家发改委等八部门正式印发《“十四五”智能制造发展规划》（以下简称《规划》），就深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平等作出详细部署。工业和信息化部相关负责人表示，要坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故”，促进中国制造业迈向全球价值链中高端。

提升供给体系适配性

数据显示，“十三五”以来，中国智能制造发展取得长足进步：供给能力不断提升，智能制造装备市场满足率超过50%，主营业务收入超10亿元的系统解决方案供应商达40余家；培育具有行业和区域影响力的工业互联网平台近80个；试点示范项目生产效率平均提高45%、产品研制周期平均缩短35%、产品不良品率平均降低35%……

“当前全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，并与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇。一方面，新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源等不断突破，并与先进制造技术加快融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了重要的历史机遇；另一方面，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，制造业发展面临供给与市场需求适配性不高、产业链供应链稳定受到挑战、资源环境约束趋紧等突出问题。”工业和信息化部装备工业一司司长王卫明说。

王卫明表示，作为制造强国建设的主攻方向，加快发展智能制造，对巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。智能制造，是发展壮大战略性新兴产业、加快形成现代产业体系的重要手段；是提升供给体系适配性、推动构建新发展格局的重要抓手；是推进数字产业化和产业数字化、建设数字中国的重要途径。

明确四项重点任务

《规划》提出，到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏介绍，围绕构建创新、应用、供给和支撑4个体系，《规划》明确了4项重点任务：

一是加快系统创新。攻克基础技术、先进工艺技术、共性技术以及人工智能等在工业领域的适用性技术4类关键核心技术。突破生产过程数据集成和跨平台、跨领域业务互联，跨企业信息交互和协同优化以及智能制造系统规划设计、仿真优化4类系统集成技术。

二是深化推广应用。如开展多场景、全链条、多层次应用示范，培育推广智能化设计、网络协同制造、大规模个性化定制等新模式新业态，建设智能制造示范工厂。

三是加强自主供给。如大力发展基础零部件和智能装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及融合有数字孪生、人工智能等新技术的新型智能制造装备。

四是夯实基础支撑。如深入推进智能制造标准化工作，持续优化标准的顶层设计，加快基础共性和关键技术标准制修订，积极开展标准国际合作。

巩固壮大实体经济根基

70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台……《规划》列出了到2025年需要完成的具体目标任务。

在国家智能制造专家委员会主任、中国工程院院士李培根看来，《规划》以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，旨在加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、发展数字经济、构筑国际竞争新优势提供有力支撑。

“智能只是手段、工具。即使再先进的智能，也需要融入制造实体才能发挥效能，否则智能只会是空中楼阁。当然，若没有数字化、网络化、智能化技术的强力支撑，制造的质量、效益和核心竞争力也很难大幅提升。”李培根说，发展智能制造必须落脚在制造上，而制造又要基于先进的工艺和装备。

当前，物联网、大数据、人工智能等数字技术与制造业加速融合，传统制造业更需要加快数字化转型、智能化变革。为此，《规划》结合各行业的特点与差异，对传统产业如何推进智能制造进行了部署。这些，对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济根基具有重要意义。

(责编：赵欣悦、袁勃)