本报记者 韩 鑫

数据来源：工信部、中国工业互联网研究院

制图：张丹峰

“十四五”规划纲要提出，在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心。近年来，我国工业互联网发展成效如何？从发展起步期进入快速成长期，未来工业互联网发展方向是什么？对此，记者采访了有关专家及企业。

超20%

工业互联网核心产业规模年均增速

单点应用向综合集成延伸

广东省东莞市松山湖科技产业园区，德普特电子有限公司的无尘车间内，数条屏幕模组生产线上，机器人正快速精准地将传送带上的一片片屏幕面板运送到机床加工位，经过组装、检测、包装完工下线。

设备运转有序、流程有条不紊的背后是数字化管控平台在发挥作用。“基于华为云工业互联网平台，实现对设备数据的采集上传、互联互通和数据挖掘，不仅大幅提升了管理的精细度，还使人力成本下降25%左右。”公司首席财务官陈诚说。

20公里之外，同在松山湖的正业科技也在享受着工业互联网带来的发展红利。“在售后技术服务方面，过去80%以上的订单需要工程师现场确认，维修耗时长，每年还需花费数百万元。”公司有关负责人介绍，有了工业互联网平台支撑，通过将物联网系统与供应链管理系统结合，可实现远程检测和在线诊断，在降低售后成本的同时，服务能力也得到提升。

“在自身智能化转型后，借助行业积淀及工业互联网平台的智能化支撑，企业将进一步转型为智能制造综合服务商。”在华为高级副总裁张顺茂看来，把这套系统输出给供应链企业，有助于推动上下游企业共同降本增效。

“工业互联网创新发展战略实施以来，呈现出由点到面、融合应用快速发展壮大的特点。”中国工业互联网研究院院长鲁春丛说，工业互联网创新应用已从龙头企业内部拓展到产业链上下游，正在形成大中小企业融通创新发展格局。目前，我国具备一定行业、区域影响力的工业互联网平台数量超过100个，连接设备数量超过7600万台套，工业机理模型数量达58.8万个，服务企业超160万家。工业互联网产业规模和参与主体快速壮大，工业数字化装备、工业互联自动化、安全与工业软件等核心产业规模年均增速超20%。

从行业看，应用范围已从个别行业向钢铁、机械、电力、交通、能源等国民经济重点行业加速渗透，有力支撑一二三产业融通发展；从环节看，工业互联网从研产供销服各环节单点应用，向全环节全流程综合集成应用和多领域系统创新延伸。

超1800个

5G+工业互联网在建项目

融合创新应用加速落地

走进中信戴卡铝车轮六号工厂，智能生产线上压铸成型的轮毂正在经过X光无损探伤，以保证流转到后续工序的都是合格品。这样的场景源自工业互联网和人工智能技术的“联手”。工厂智能运行科负责人徐伟杰介绍，基于人工智能视觉检测系统和千万级以上的大数据图像分析，检测效率提升40%，减少了50%左右的检测作业人员。

主动拥抱工业互联网的不只是人工智能，近年来，5G、虚拟现实等新技术与工业互联网加速融合，一大批融合创新应用正在不同领域落地。

在钢铁行业，广西柳钢与中国移动合作，通过对传统天车改造，利用5G网络进行控制指令及高清视频传输，一举实现了天车远程操控，综合效率提升33%；在制造行业，浙江桐乡新凤鸣集团携手国网嘉兴供电公司，借助5G网络实现了对用电设备的实时监测，不仅能提前预测故障排除隐患，还能有效提升设备运行寿命，降低企业运营成本。

经过多年发展，工业互联网平台引领效用显著。15家跨行业跨领域工业互联网平台，平均接入工业设备达243万台套，服务工业企业超1万家，为钢铁、电力等20多个国民经济重点行业提供服务。

“5G将与云计算、大数据、人工智能等新兴技术深度集成，与行业特有的知识、经验、需求相结合，不断形成赋能行业的新应用。”浪潮集团副总裁林巍说。

“新一代信息技术与工业互联网融合赋能千行百业的过程，是推动制造业数字化转型、壮大数字经济的进程。”鲁春丛表示，近年来，这种结合已从生产监测、远程服务、智慧物流等基础环节加速向数字化研发、机器视觉检测等关键环节延伸，形成了协同研发设计、柔性生产制造、无人智能巡检等十大应用场景。以5G+工业互联网为例，目前在建项目已超过1800个，并已在电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力等五大重点行业开展应用。

约29亿条

工业互联网数据

数字化转型推动新业态发展

“自工业互联网创新发展战略实施以来，我国工业互联网发展稳步推进，部分重点任务和工程超出预期。目前国家工业互联网大数据中心已形成覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈的体系化布局，汇聚约29亿条工业互联网数据，覆盖约703万家企业。”鲁春丛说，也应看到，与发达国家相比，我国工业互联网发展水平仍有较大提升空间。我国工业互联网进入关键发展期，如何在现有基础上更进一步？

从供给侧看，需在新型基础设施建设方面超前一步。中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所副研究员李子文提出，应以工业互联网新型基础设施建设促进企业数字化转型，推动新技术新产品研发，加速科技成果向现实生产力转化。

从需求侧看，要在发展新模式新业态方面领先一步。“我国工业门类众多，不同行业对工业互联网的应用需求差异较大。”在鲁春丛看来，应引导各领域积极开展工业互联网创新应用，从自身行业特点和企业痛点出发，尤其要助力中小企业用得上、用得起工业互联网，积极进行数字化转型，不断推动新模式、新业态发展。

今年初，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》，明确提出未来3年我国工业互联网将把基础设施建设、持续深化融合应用、强化技术创新、壮大产业生态、提升安全保障5个方面作为重点抓手，推动产业数字化、带动数字产业化。

“两个三年行动计划实现了有效衔接，将为工业互联网创新发展提供必要保障。”鲁春丛表示，新版三年行动计划着力解决工业互联网发展中的如标准制定、技术产业化等深层次问题，将助力我国工业互联网创新发展跑出加速度。

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)