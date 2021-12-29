本报记者 李 刚

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近年来，广东佛山大力推进企业开办智能化、极简化改革，深化开办企业一网通办平台建设，助力企业多用时间跑市场、少费功夫跑审批。与此同时，当地实现监管与审批联动，以信息共享降低制度成本，不断激发市场活力、提升监管效能。

前段时间，市民陈国良来到广东省佛山市禅城区行政服务中心智慧新城大厅开办企业。在现场工作人员的帮助下，他通过佛山市开办企业一网通办平台录入基本信息，即可由系统智能审核。接着，他填报好相关材料，一并办结了企业登记、印章刻制、申领发票及税控设备和银行预开户等手续，当场通过自助终端机打印了营业执照。

近年来，佛山持续提升企业开办便利度，大力推进开办智能化、极简化改革，实现企业多用时间跑市场、少费功夫跑审批。

从一个多月到半天，速度更快

“多年前，开公司办理营业执照，要在多个部门之间来回跑，前后花一个多月时间。现在只要跑一趟，半天就能拿到证照，非常便捷。在佛山开办企业真的越来越方便了。”广东珩安贸易有限公司负责人黎民强说。

珩安贸易公司不是黎民强开办的第一家企业。2005年，26岁的黎民强计划开办一家贸易公司，但没想到整个工商注册流程很复杂，花了不少时间。“各种费用加起来大概5000元，所有流程用了一个多月。”到每个部门都要专门找时间排队，填写多份申请材料，让黎民强感到很吃力。

推进企业开办智能化、极简化改革，佛山开展了一系列探索。2018年，上线24小时智能商事登记系统，构建包括自助终端机、手机端、电脑端、窗口在内的商事登记体系；2019年，实施“证照联办”改革，整体办理时间压缩2/3；2020年，启动市场监管领域“一照通”改革，将市场监管领域的经营许可与营业执照合并办理；2021年，在总结前期“证照联办”“一照通”改革经验的基础上，推行“一照通行”改革，打破部门数据壁垒，推进审批流程再造，将涉企行政审批由条线审批改为块状审批，进一步降低市场准入制度性成本、实现准入即准营。

2021年初，黎民强计划与朋友合伙再开一家贸易公司，他在网上提交了申报材料，半天就把营业执照办下来了。

从一个多月到半天，展现了改革的成效。“立足企业需求，接轨国际标准，佛山商事制度改革迈入深水区，助力企业发展跑出加速度。”佛山市市场监管局党组书记、局长陈浩斌说。

从跑多次到跑一次，流程更少

在“一照通行”改革中，针对企业反映集中的“审批部门多、审批流程长、多次来回跑、门口挂证杂”等痛点问题，佛山市场监管部门牵头相关部门进行梳理和协调，将企业登记与后续经营涉及的各类许可业务进行归集融合，构建起“主题式”联办模式，把每个部门“跑一次”变为一个事项“跑一次”。

佛山首批实施60个“一照通行”主题场景，共涉及14个部门的49个许可审批事项。企业按办事主题申办证照，由各级行政服务中心的综合服务窗口统一受理，通过信息化系统实现各部门经营许可事项与市场监管部门营业执照同步受理。各部门许可审批结果信息全部归集到营业执照二维码上，只对企业颁发“一照通行”营业执照。

今年11月1日，佛山高济邦健医药连锁有限公司副总经理蔡令东，到南海区桂城公共服务中心申请办理药品经营、三类医疗器械许可证，不到1小时就顺利拿证，扫描“一照通行”营业执照上的二维码就能查看审批结果。这是佛山发出的首张零售药店“守信快批”许可证（电子证照），标志着佛山市药品零售连锁企业门店“守信快批”审批服务正式实施。以药品经营作为主体业态且信用合格的药品零售连锁企业总部为下属连锁门店办理相关许可等业务，可实现“最多跑一次”“当天即准营”。

据了解，蔡令东是为公司新开办的连锁分店申请许可证，递交材料后，受理窗口人员现场对申请材料进行审查，当场作出准予许可的决定，前后花了不到1小时。相比以往要跑两趟、等待15天才能领证，有了“守信快批”审批流程，大幅降低了企业开办成本，让企业更快进入市场开展经营。

“企业开办一网通办目前只是实现了电脑端申报平台建设，我们明年准备开发移动申报平台。”市场监管部门工作人员表示，这样可提供更多便捷通道，方便群众办事。

从40万到110万，总量更大

今年4月29日，风火轮（广东）科技有限公司负责人李志文通过佛山市企业开办一网通办平台，把企业设立、公章刻制、申领发票等业务一次申请、一次办好，当场在市行政服务中心免费领取了营业执照、4枚公司印章、税务发票和税控设备，成为佛山第100万户市场主体。截至11月底，佛山市登记在册的市场主体总量已超110万户。

从2014年的40万户增长到如今超110万户，每增长10万户的时间从26个月、17个月、13个月逐渐缩短至几个月。通过改革创新，佛山进一步做到了以“减证”带动“简政”、以联办提高效率、以信息共享降低制度成本，不断激发市场活力。与此同时，佛山市以具体化的改革实措提升服务效能，持续深化商事制度改革，不断优化营商环境。

“企业开办是市场主体进入市场经营的第一道门。佛山后续将从两个方面入手，持续提升企业开办便利度，营造更好的营商环境。一是将以一网通办、一窗通取服务为抓手，进一步简化市场准入手续，缩短企业创办周期，降低投资创业成本。二是将不断深化‘一照通行’涉企审批服务改革，探索审批服务从主题式捆绑一件事突破为按企业需求灵活组合，进一步推动审批服务质量变革、效率变革。”陈浩斌说。

企业登记更快更便利，后续监管问题也牵动着各方的目光——如何实现监管与审批的联动，如何实现改革之初设定的宽进严管目标？

“强互通、强协同、强监管，佛山市场监管部门正在推动‘放管合办’。”陈浩斌说，佛山“一照通行”改革依托全市统一的信息化平台，构建起监管职能部门、涉企行政审批部门、行业主管部门之间的闭环管理，各部门各司其职、各尽其责。统计数据显示，与改革前相比，在佛山新的市场监管模式下，对守法者实地检查率减少83%，对高风险主体双随机检查问题发现率由17.6%提升到86%，监管效能进一步提升。

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 12 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)